Sredi Ljubljane grdo žalila policiste, ti niso nasedli provokacijam #video

Ženska je policiste med drugim zmerjala s prostitutkami in homofobnimi izrazi, enega od policistov pa je obtožila norčevanja, ker se ni odzval na njene provokacije, temveč se ob opazkah zgolj nasmehnil.

Policiste je med drugim tudi vprašala, kaj se ji bo zgodilo, če umakne zaščitno ograjo, ki ji je prekrižala pot.

Incident se je zgodil na križišču Beethovnove in Cankarjeve ulice v središču Ljubljane. Cesta je bila tam danes začasno zaprta zaradi protestnikov, ki so se zbrali v bližini ustavnega sodišča. To je odločalo o vladnem odloku o pogoju PC v javni upravi in ga začasno zadržalo.