Močan udarec za vse, ki širijo proticepilske laži

YouTube je kot ena od prvih platform napovedal, da bo zaostril svojo politiko glede dezinformacij, povezanih s koronavirusom, saj se na internetu širijo mnoge napačne informacije o cepljenju in samem cepivu, poroča Independent.

Več kot 130 tisoč posnetkov je bilo že odstranjenih

Google, ki je lastnik te videoplatforme, je napovedal, da bo odstranil vse videoposnetke, ki delijo napačne informacije o koronavirusu ali cepivih oziroma o vsem, kar je povezano z njimi. Več kot 130 tisoč posnetkov je bilo že odstranjenih s platforme, še več drugih, ki delijo napačne informacije o cepivu ali druge napačne trditve, pa bodo še odstranili.

Dopustili bodo nekaj izjem

Nova pravila bodo tako zahtevala odstranitev vseh posnetkov, katerih vsebina je povezana z lažno nevarnostjo cepiv oziroma s sporočili, da ta povzročajo kronične bolezni. Gre predvsem za vsebine, ki govorijo o tem, da cepiva povzročajo avtizem, rakava obolenja ali neplodnost oziroma da so v cepivih prisotne druge substance, s katerimi bi ljudem, ki so prejeli določena cepiva, tudi sledili.

Iz YouTuba so še sporočili, da bodo veljale določene izjeme za posnetke, ki na primer prikazujejo zgodovino cepljenj in drugih programov, povezanih s cepivi, ter osebna pričevanja, ki se nanašajo na cepiva. Zapisali so še, da je posodobitev politike objav glede cepiv zelo pomembna, saj bodo tako lahko svojim uporabnikom in širši skupnosti na YouTubu še naprej omogočali zelo kakovostne informacije.

S prepovedjo proticepilskih vsebin je YouTube naredil še korak naprej od družabnih omrežij Facebook in Twitter, ki sta v preteklosti tovrstne zmotne vsebine že odstranjevala. Največ zmot in neutemeljenih trditev se je sicer na omenjenih platformah pojavljalo v zvezi z zdravilom ivermektin, ki naj bi bilo učinkovito zoper covid-19.

Marca letos je Twitter med drugim naznanil, da bodo sledile kazni za tiste, ki bodo še naprej širili laži o virusu in cepivih, a nekateri profili, predvsem zelo priljubljenih proticepilskih aktivistov, so zaradi politike "petih napak" kljub vsemu ostali odprti.

Kako nastane laž o cepljenju

Kako nasprotniki cepljenja na družabnih omrežjih širijo laži, so pred kratkim razkrili na r/slovenia, slovenskem kanalu najbolj obiskanega spletnega foruma Reddit, kjer so razkrinkali laž goreče slovenske nasprotnice ukrepov in cepljenja proti bolezni covid-19, ki trdi, da ji je po prejetju cepiva umrla mama.

Uporabnica (njeno ime hranimo v uredništvu) je v komentarju na družbenem omrežju Facebook tako pred kratkim zapisala, da je njena mama po cepljenju umrla v domu za starejše občane.

Toda mama uporabnice je umrla 22. novembra 2020 (oziroma najkasneje do tega datuma, ko je na Facebooku nastala spodnja javna objava).

To je bilo več kot dva tedna pred 8. decembrom 2020, ko je bila v Veliki Britaniji cepljena Margaret Keenan, verjetno prva oseba na svetu, ki je prejela prvo pogojno odobreno cepivo (Pfizer/BioNTech) proti bolezni covid-19.

V Sloveniji smo prebivalce domov za starejše začeli proti bolezni covid-19 cepiti šele 27. decembra lani, torej več kot mesec dni po smrti uporabničine mame.

Uporabnica v objavi 22. novembra lani za smrt svoje mame tudi ni krivila cepljenja oziroma ga sploh omenjala. Kot je razvidno iz nadaljnjih komentarjev pod objavo, je posredno krivdo za smrt svoje mame pripisala nošnji zaščitne maske.

Mama je, sodeč po vsebini objave, sicer umrla za posledicami bolezni covid-19, ki se je razširila med stanovalci doma za starejše občane, v katerem je bivala.