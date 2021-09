Včerajšnji naliv eden najhujših v slovenski zgodovini #video

V pol ure je postaja na Sotinskem bregu izmerila 58 milimetrov, v šestdesetih minutah pa 76 milimetrov. Do zdaj je 15-letni rekord znašal za včerajšnje razmere "le" 34 milimetrov oziroma 37 milimetrov.

Ena izmed največjih izmerjenih vrednosti v zgodovini

Še hujši naliv je bil za Bežigradom, kjer je v tridesetih minutah padlo 63 milimetrov, v eni uri pa kar 94 milimetrov. To je ne samo postajni rekord, temveč ena izmed največjih izmerjenih vrednosti v Sloveniji v zgodovini. Rekord 84 milimetrov oziroma 141 milimetrov je bil postavljen pri planinskem domu Kekec nad Novo Gorico 21. 8. 1988.

Za Bežigradom nalive beležimo že več kot 70 let in do zdaj je 30-minutni rekord znašal 49 milimetrov (3. 9. 2005), 60-minutni pa 62 milimetrov (11. 8. 1951). Te meritve pa so lahko obremenjene z znatno napako in 27. 8. 1971 je verjetno padlo kakšnih 20 odstotkov več od uradno izmerjenih 58 milimetrov v 60 minutah.

Tovrstni nalivi se pojavijo na nekaj stoletij

Ocenjena povratna doba včerajšnje največje 60-minutne višine padavin na Sotinskem bregu in v Ljubljani za Bežigradom je nekaj stoletij.