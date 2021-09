Vreme: Danes oblačno, kaj pa ob koncu tedna?

Po včerajšnjem hudem neurju, ki je zajelo celotno Slovenijo, najhuje je bilo na severovzhodu države in na območju Ljubljane, smo se danes zbudili v suho jutro, le ponekod še pada rahel dež. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 19, na Primorskem se bo ogrelo do 24 stopinj Celzija.

Danes bo na Primorskem delno jasno, pihala bo šibka do zmerna burja. Drugod bo dopoldne še oblačno, rahel dež bo povsod ponehal, napovedujejo meteorologi Agencije za okolje.

Ob koncu tedna tudi nekaj sonca

Jutri bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno, drugod bo občasno nekaj več oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 3 do 9, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Čez dan se bodo temperature gibale od 15 do 20, na Primorskem do 23 stopinj Celzija.

V soboto bo povečini sončno z jutranjo meglo po nižinah. V nedeljo se bo krepil jugozahodni veter. Na zahodu bo občasno deževalo, drugod bo še suho vreme.