Ustavno sodišče je odločilo: pogoj PC ne bo veljal

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo vloženih več ustavnih pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok. Nekatere pobude bodo obravnavali absolutno prednostno. Sejo so pred sodiščem na Beethovnovi v Ljubljani sicer spremljali tudi nasprotniki pogoja PC oziroma vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19.

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo vloženih več ustavnih pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok. Nekatere pobude bodo obravnavali absolutno prednostno. Sejo so pred sodiščem na Beethovnovi v Ljubljani sicer spremljali tudi nasprotniki pogoja PC oziroma vladnih ukrepov za preprečevanje širjenja covid-19. Foto: STA

Ustavno sodišče je na današnji seji zadržalo vladni odlok, ki s petkom za zaposlene v državni upravi uvaja pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). To pomeni, da se za več deset tisoč javnih uslužbencev z jutrišnjim dnem ne spreminja nič, še naprej bodo morali izpolnjevati pogoj PCT.

Za zadržanje vladnega odloka je glasovalo sedem ustavnih sodnikov, dva, Klemen Jaklič in Marko Šorli, ki sta napovedala tudi odklonilni ločeni mnenju, sta bila proti. Pritrdilna ločena mnenja so medtem napovedali Špelca Mežnar in Katja Šugman Stubbs ter sodnik Rok Čeferin.

Celotno besedilo sklepa ustavnega sodišča si lahko preberete s klikom na to povezavo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je na popoldanski novinarski konferenci vlade o stanju glede bolezni covid-19 v državi izrazil obžalovanje nad odločitvijo ustavnega sodišča, a poudaril, da jo bo spoštoval.

.@BostjanKoritnik: Današnjo odločitev Ustavnega sodišča obžalujem, a jo bom seveda – to poudarjam, da ne bo spet prihajalo do nesporazumov – absolutno spoštoval. — Vlada Republike Slovenije (@vladaRS) September 30, 2021

Nezadovoljen z odločitvijo ustavnega sodišča je bil tudi minister za notranje zadeve Aleš Hojs:

Dva pravna strokovnjaka zopet v manjšini proti sedmim epidemiologom ustavnega sodišča. https://t.co/TwtDcpyX5H — Aleš Hojs (@aleshojs) September 30, 2021

V policijskem sindikatu pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča

V Policijskem sindikatu Slovenije pozdravljajo odločitev ustavnega sodišča glede zadržanja izvajanja določb odloka, ki bi s petkom za zaposlene v državni upravi uvedel pogoj prebolelosti ali cepljenja (PC). Kot je dejal predsednik sindikata Rok Cvetko, od delodajalca pričakujejo, da bo "absolutno spoštoval to odločitev".

Foto: STA

Z odločitvijo sodišča so v sindikatu zadovoljni, saj je po njihovi oceni s tem preprečilo poseganje vlade v človekove pravice in svoboščine, tako v pravice policistov kot drugih zaposlenih v državni upravi in ostalih državljanov.

"Ocenjujemo pa, da ta odločitev v tem trenutku nastavlja predvsem ogledalo vladi, zaradi ravnanj katere smo priča evidentnemu nazadovanju države na področju temeljnih pravnih in demokratičnih standardov," je na današnji novinarski konferenci dejal Cvetko.

Zato menijo, da bi morala biti predvsem politična oblast prva v državi, ki bi morala spoštovati ustavo. "Če je ne, pomeni, da so ogrožene pravice vseh državljanov, torej tudi policistov," je navedel.

Pričakujejo, da se bo po tej odločitvi ustavnega sodišča tudi vlada vnaprej bolj premišljeno, predvsem pa v duhu socialnega partnerstva, odločala o pravicah zaposlenih vseh v Sloveniji. Pričakujejo tudi, da bo tudi končna odločitev ustavnega sodišča podobna kot današnja.

Rok Cvetko je na kratko povzel tudi oceno tehtanja ustavnega sodišča glede težko popravljivih posledic. Kot je navedel, je ustavno sodišče ocenilo, "da ni mogoče pritrditi vladi, da bi bile posledice zadržanja izvrševanja izpodbijanje določbe težje od posledic, ki bi nastale, če bi se ta določba izvrševanja". Foto: STA

V sindikatu še pričakujejo, da bo delodajalec od petka naprej spoštoval odločitev ustavnega sodišče in ljudi ne bo silil v obvezno cepljenje oz. jih ob neizpolnitvi pogoja cepljenja ali prebolelosti napotoval domov.

Če ustavno sodišče ne bi zadržalo odloka, z jutrišnjim dnem testiranje za zaposlene v državni upravi ne bi več zadostovalo

Vlada je namreč sklenila, da bi morali s 1. oktobrom zaposleni v državni upravi, ki bodo želeli delo opravljati v prostorih delodajalca, izpolnjevati pogoja preboleli ali cepljeni, medtem ko se bo iz t. i. pogoja PCT izloči T, torej testiranje. Ta pogoj bi veljal za ožjo državno upravo (ministrstva, organi v sestavi, inšpekcije, policija, vojska in upravne enote) in ne za celoten javni sektor.

Vloženih več pobud posameznikov, ki izpodbijajo vladni odlok

Zaradi pogoja PC v državni upravi je bilo vloženih več ustavnih pobud. Portal N1 je poročal, da je ustavno sodišče prejelo že približno 250 pobud posameznikov iz državne uprave, ki izpodbijajo vladni odlok.

Ustavno sodišče je medtem sporočilo, da bo nekatere pobude za presojo ustavnosti omenjenega vladnega odloka obravnavalo absolutno prednostno.

Foto: STA

Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek Foto: Bojan Puhek