V UKC Ljubljana umrlo dekle, pri katerem sumijo na zaplet po cepljenju #video

"Žal lahko potrdim, da se je borba mlajše ženske danes zjutraj končala," je dejal Rigler. Pojasnil je, da je bilo stanje obolele zelo težko, imela je strdke in nizko število trombocitov. "Bila je podvržena strdkom in krvavitvam. Hkrati je imela možganske strdke in krvavitve v možganih. Naredili smo vse, kar smo glede na sodobno medicino lahko naredili," je dejal.

Da je stanje mlajše bolnice kljub zdravljenju zelo resno, so iz UKC Ljubljana sporočili že v torek. Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, so primer kot mogoč stranski učinek prijavili na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Po sprejemu bolnice začeli urgentno zdravljenje, ki je bilo neuspešno

Pri bolnici so takoj ob sprejemu prepoznali življenjsko ogrožajoče stanje, skladno s tem se je začelo urgentno zdravljenje, a se kljub naporom stanje bolnice ni izboljšalo.

"Konzultirali smo vse strokovnjake v UKC, ki se ukvarjajo s takimi stanji, nevrologe, nefrologe, specialiste za žilne bolezni, sklicani so bili konziliji od samega začetka. Stvari smo intenzivno zdravili od začetka, a žal neuspešno," je dodal v izjavi.

Čeprav je dokazovanje neposredne povezave s cepljenjem stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, se pojavlja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom, je v današnji izjavi poudaril Rigler.

Taki zapleti pri enem na 100 tisoč cepljenj

Bolnica, ki je bila cepljenja pred približno 14 dnevi, je pomoč na nevrološki kliniki poiskala zaradi glavobola, motenj vida, slabega počutja, prav tako je bruhala. Po njegovih besedah ni jemala nobenih zdravil, ki bi pospešili to stanje.

Opozoril je, da če se po cepljenju pojavijo glavoboli, bruhanje, zelo slabo počutje, naj ljudje poiščejo zdravniško pomoč. Predvsem naj bodo na to pozorne mlajše osebe, ki so bile cepljene z vektorskimi cepivi, saj so to simptomi tega izjemno redkega zapleta, ki se pojavi v treh do 28 dneh po cepljenju. O tem stranskem učinku, ki se potencialno lahko zgodi pri enem na 100.000 cepljenj, poročajo tudi tuji zdravniki in raziskovalci, predvsem iz Nemčije in Norveške.

Rigler poudaril pomen cepljenja

Sam sicer meni, da bi bilo za mlajše od 55 let smiselno zadržati cepljenje s tem cepivom. Ob tem pa je poudaril pomen cepljenja proti covidu-19. "Ko bo enkrat zdravstveni sistem tako zasičen, da ljudi fizično ne bomo mogli zdraviti - prihajajo jesenski meseci, ko se situacija lahko zelo poslabša, je kakršnakoli enoznačna ali pa zelo enostavna informacija, da je zaradi enega potencialnega zapleta cepljenje nevarno, zelo pristranska in škodljiva za vse," je dejal.

Dobrobiti cepljenja neprimerno večje kot potencialna tveganja

"Dobrobiti cepljenja so neprimerno večje kot potencialna tveganja. Žal je to težko reči za individualni primer, če se zgodi kaj tako tragičnega," je še dodal Rigler.

Po podatkih nevrološke klinike UKC Ljubljana gre za drugi resen zaplet v Sloveniji, povezan z aplikacijo cepiva proti covidu-19. Oba sta bila pri ženskah, mlajših od 50 let, cepljenih z vektorskim cepivom. Pri prvi bolnici se je zdravljenje zapleta končalo uspešno.

Sicer pa po besedah Riglerja razen teh dveh primerov na nevrološki kliniki do zdaj še pri nobenem drugem bolniku niso zaznali povezave med cepljenjem proti covidu-19 in bolezenskimi stanji, zaradi katerih so jih zdravili na kliniki.

Vodja strokovne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović pa osebno meni, da je pametno, da se cepivo ta hip umakne, potem pa situacijo analizira in cepljenje morda v določenih skupinah nadaljuje.

Po zadnjih podatkih je bilo s cepivom Johnson & Johnson v Sloveniji cepljenih 120.190 ljudi.

Bolnico so sprejeli v ponedeljek

V UKC Ljubljana so v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah sprejeli mlajšo bolnico v urgentni ambulanti nevrološke klinike. Takoj ob sprejemu so prepoznali življenjsko ogrožajoče stanje in začeli urgentno zdravljenje. Kljub naporom se stanje bolnice ni izboljšalo.

Zaradi časovnega sosledja s cepljenjem z vektorskim cepivom, ki se aplicira z enkratnim odmerkom, je bil primer kot mogoč stranski učinek prijavljen na NIJZ. "Čeprav je dokazovanje neposredne povezave stvar nadaljnjih postopkov NIJZ, kar še ni bilo opravljeno, se vzbuja utemeljen sum, da gre za vzročno povezavo med cepljenjem in zapletom," so še sporočili iz bolnišnice.

Po podatkih Nevrološke klinike UKC Ljubljana gre za drugi resen zaplet, povezan z aplikacijo cepiva proti bolezni covid-19. Oba sta se pojavila pri ženskah, mlajših od 50 let, cepljenih z vektorskim cepivom. Pri prvi bolnici se je zdravljenje zapleta končalo uspešno.