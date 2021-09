To sta novi dve izjemi pri uporabi mask

Odlok o spremembah Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da izjema uporabe zaščitne maske velja za zaprte javne kraje in prostore le, če sta istočasno izpolnjeni dve zahtevi, so danes sprejeli na vladi.

"Prva zahteva je, da gosti izpolnjujejo pogoj PCT in druga zahteva je, da se v teh prostorih in krajih nudi hrana in pijača. Poleg tega se kot izjemo od obveznega nošenja mask doda osebe, ki izpolnjujejo pogoj PC v okoljih, kjer so v medsebojnem stiku le osebe, ki izpolnjujejo ta pogoj," so sporočili z vlade.