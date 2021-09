V kratkem času je padlo zelo veliko dežja, na Goričkem so izmerili 93, v Ljubljani pa 88 litrov dežja na kvadratni meter. Samo v regijskem centru Ljubljana so med 8. in 24. uro prejeli več kot 2700 klicev. Meteorne vode so zalile več kot 500 različnih objektov. Gasilci so nudili pomoč pri črpanju meteornih voda, posredovali so skupno na 362 lokacijah, samo v Ljubljani na 328 lokacijah.