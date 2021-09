Huda ura: poplavljene hiše, podrta drevesa, udari strele in še toča

Takole je toča klestila v Laškem:

Iz Uprave za zaščito in reševanje poročajo o več dogodkih, ko je popoldan nekatere slovenske občine zajelo močno neurje z dežjem in vetrom, ponekod je padala tudi toča.

Črpajo vodo, poškodovane so strehe na hišah

V občini Rogašovci so zaradi hudega neurja posredovali gasilci PGD Rogašovci. O škodi za zdaj še ne poročajo. Močno neurje je zajelo občino Puconci. Tam posreduje več gasilskih društev na območju občine. Tudi v Odrancih so na terenu intervencijske službe. Tam je zaradi neurja močno poškodovano ostrešje stanovanjske hiše. Posredujejo gasilci PGD Odranci. O dogodku so obvestili tudi Civilno zaščito občine Odranci.

Močno neurje je zajelo tudi občino Murska Sobota. Gasilci PGD Murska Sobota in PGD Pušča so prečrpali vodo iz več stanovanjskih objektov. V Ljutomeru Gasilci PGD Ljutomer, PGD Gresovščak, PGD Radomerje in PGD Spodnji Kamenščak prečrpavajo meteorno vodo. Tudi v Lendavi so po neurju brez počitka. Gasilci PGD Lendava prečrpavajo vodo iz DOŠ 1 v Lendavi.

V Laškem poplave in toča

Neurje z močnim dežjem in vetrom je ob 18.22 zajelo občino Laško. Čez cesto so podrta drevesa, poplavljena je hiša in poškodovana lokalna cesta. Poplavljena je tudi lokalna cesta v Rifengozdu in podvoz v Laškem pri pivovarni. Na terenu so še vedno gasilci PGD Laško.

Drevo na železniški progi v Celju

Ob 17.54 se je v Celju na železniško progo Celje - Žalec podrlo drevo. Vzdrževalci Slovenskih železnic bodo drevo odstranili s tirov. Poplavilo pa je prostore gasilskega doma PGD Ostrožno v Celju, poročajo iz Uprave za zaščito in reševanje.

Močno neurje je zajelo tudi občino Cankova. V drevo je udarila strela, vnel se je požar, ki so ga pogasili gasilci PGD Gerlinci.

V Beltincih črpajo meteorno vodo

Tudi občino Beltinci je zajelo močno neurje z nalivi. Gasilci PGD Beltinci prečrpavajo meteorno vodo iz več objektov.

Padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije

Zvečer in v prvem delu noči se bodo padavine razširile nad večji del Slovenije. Vmes bo tudi kakšna nevihta. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem pa burja, sporočajo iz Agencije za okolje.

Za vikend in v prihodnjem tednu nad Evropo jesenski tip vremena z zelo burnim razvojem vremenskih sistemov. V nedeljo nenavadno globok ciklon nad Severnim morjem. Potem bo najverjetneje tudi nad severno Italijo nastal ciklon. V pričakovanju prvega jesenskega deževja.☂️#Jesen pic.twitter.com/045o8AW8ME — Blaž Šter (@vremenolovec) September 28, 2021

V četrtek bo sprva oblačno, rahel dež bo dopoldne povsod ponehal. Popoldne se bodo oblaki trgali. Jutranje temperature bodo od 9 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 14 do 19, na Primorskem do 24 stopinj Celzija.