Toča že klesti ponekod po Sloveniji

Popoldne so predvsem v severovzhodnem delu države možni lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel, je objavila Agencija RS za okolje (Arso). Močnejša nevihta je nekaj po 15. uri prešla območje Žalca in Celja, kjer je klestila tudi toča.

Arso je za popoldne za severovzhodni del države izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnejših krajevnih neviht. To pomeni, da so možni lokalno močnejši nalivi s točo, močnejši piš vetra in udari strel. Toča lahko poškoduje posevke, ob hudourniških vodotokih so možne poplave, udari strel lahko zanetijo požare, so opozorili.

Uprava za zaščito in reševanje je nekaj pred 15. uro sporočila, da po podatkih Arsa ob nevihtni celici, ki se od jugozahoda bliža spodnji Savinjski dolini, radarska odbojnost presega vrednost, ki nakazuje pojav močnega naliva in toče

V le nekaj minutah je toča pobelila Savinjsko dolino pri Žalcu in Celju. Foto: Matic Tomšič

Nevarnosti ni konec

Ob nevihti je na območju Celja in Žalca padala toča, ki je poškodovala kmetijske pridelke, je poročal naš kolega, ki tam živi.Njegove navedbe je potrdila tudi uprava za zaščito in reševanje: v Občini Žalec je nastala večja materialna škoda na objektih, vozilih in poljščinah. Na terenu posredujejo lokalna gasilska društva, ki prekrivajo poškodovane strehe objektov s folijo. Gasilci zaradi posledic neurja s točo posredujejo tudi v Občini Prebold.

Uprava za zaščito in reševanje je še objavila, da se bodo v naslednjih urah še pojavljale krajevno močnejše nevihte, ki se bodo hitro pomikale od jugozahoda proti severovzhodu. Ob tem lahko narastejo hudourniški vodotoki.