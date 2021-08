Takšne so posledice nedeljskega neurja #foto

Za odpravljanje posledic nedeljskega neurja, ki je bilo po podatkih uprave za zaščito in reševanje najhuje na območjih občin Šentilj, Sveta Ana, Pesnica, Apače, Grad, Kuzma, Murska Sobota, Rogašovci, Majšperk, Brežice in Krško, je bilo aktiviranih 52 prostovoljnih in dve poklicni gasilski enoti ter ostale pristojne službe.

V nedeljo popoldan in zvečer so se namreč na severovzhodu in vzhodu države pojavljala neurja z močnim vetrom in nalivi. Veter je podiral drevesa in razkrival strehe objektov, meteorna voda pa je zalivala kleti in pritlične prostore objektov, ponekod je bila poškodovana infrastruktura. Na brežiškem območju je tudi klestila toča. Uprava za zaščito in reševanje je skupaj zabeležila 123 dogodkov.

V Spodnjem Slemenu v občini Selnica ob Dravi je zaradi udara strele zagorela električna omarica v stanovanjski hiši. V naselju Lešje v občini Majšperk je zemeljski plaz zasul del ceste, navajajo na upravi za zaščito in reševanje.