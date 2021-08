Arso opozarja na nevihte, ponekod že klestila toča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Popoldne in zvečer so predvsem na severovzhodu Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, opozarjajo na Agenciji za okolje (Arso). Toča je že klestila na območju Vuzenice, sicer pa se bo ozračje v prvi polovici noči umirilo.