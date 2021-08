Toča uničevala strehe in razbijala okna, uničeni pridelki in poslopja #video

Podivjanemu vremenu ni videti konca, marsikdo tudi sinoči ni zatisnil očesa: zvečer se je hudo neurje s točo v velikosti oreha razdivjalo nad Gorenjsko, od koder prihajajo prizori, ki spominjajo na sodni dan. Poškodovane strehe, razbita strešna okna in poškodovana vozila so vremenski davek, ki so ga plačali občani Kamnika, Kranja, Komende, Lukovice in Šenčurja. Meteorne vode so ponekod zalivale garaže in kleti. "Tako hudo, kot ne pomnijo," pa je bilo le nekaj ur prej v Savinjski dolini, kjer so hmeljarji ponekod ostali brez vseh pridelkov.