Za nami je pestra noč: toča poškodovala strehe, meteorna voda zalivala kleti

Marsikomu je spanec danes ponoči kratilo neurje. Na območju Žalca in Celja je že včeraj popoldne klestila debela toča. V večernih urah je pestro vremensko dogajanje kar nekaj težav povzročilo na območju Kamnika, Kobarida, Komende, Lukovice in Kranja, kjer so imeli gasilci polne roke dela. Meteorna voda je zalivala kleti in garaže, toča je poškodovala strehe, veter je ponekod rušil drevesa.

Arso je za popoldne za severovzhodni del države izdal oranžno vremensko opozorilo zaradi možnosti močnejših krajevnih neviht. Močnejša nevihta je nekaj po 15. uri prešla območje Žalca in Celja, kjer je klestila tudi toča in uničila pridelek.

Prav tako v Žalcu pic.twitter.com/YEQhagJqEv — Rok Zagar (@rokzagar) August 8, 2021

Okoli 21. ure se je vremenska fronta z neurjem pomikala južno od Kranja v smeri vzhod–severovzhod in prešla območja občin Kamnik, Kobarid, Komenda, Kranj, Lukovica in Šenčur, je poročala uprava za zaščito in reševanje.

Toča, ki je ob večerni supercelični nevihti padala v Zalogu pri Cerkljah.



Gašper Bohinc, hvala za poročanje. pic.twitter.com/40Spa12G0K — Neurje.Si (@NeurjeSi) August 8, 2021

Gasilci so imeli tako to noč polne roke dela. Toča je poškodovala streho na nekaterih objektih, meteorna voda pa zalivala kleti, garaže in cestišča. Veter je odkril streho objekta in podiral drevesa.

Kakšno vreme nas čaka ta teden?

Začetek tedna bo sončen, v večjem delu Slovenije bo termometer kazal okoli 30 stopinj Celzija. Na Primorskem in v severovzhodni Sloveniji bo večinoma sončno že zjutraj, v pasu od Gorenjske do jugovzhodne Slovenije pa bo sprva lahko zmerno oblačno.

Ponekod bo dopoldne mogoč rahel dež. Sredi dneva se bo oblačnost trgala in popoldne bo povsod sončno. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem se bo ogrelo do 31 stopinj Celzija, napovedujejo meteorologi agencije za okolje (Arso).

Temperature okoli 30 stopinj Celzija, možnost nastanka neviht majhna

Podobno vremo se bo nadaljevalo v torek. Popoldne na severu ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, na Primorsko od 27 do 32 stopinj Celzija.

V sredo bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. Drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe ali nevihte. V četrtek kaže na pretežno jasno vreme.