Na Dvoru pri Žužemberku torkova toča uničila skoraj ves pridelek

Papež je v današnji izjavi medijem navedel, da je udar strele zrušil tudi večje drevo, ki je pri padcu poškodovalo eno hišno ostrešje. Tega so skupaj z gasilci za silo sanirali takoj po neurju, vse škode pa še ne morejo oceniti.

Vse škode na terenu jim tudi še ni uspelo popisati, občanom pa bodo zagotovili vso potrebno pomoč. Odzvali se bodo na vse njihove klice, je zagotovil.

Papež je še pristavil, da najstarejši občani tako močne toče na Žužemberškem ne pomnijo.

Posredovali so gasilci

Po podatkih uprave za zaščito in reševanje so morali med torkovim neurjem na Dvoru posredovati gasilci. Črpali so meteorno vodo, ki je zalila tamkajšnji poslovni objekt s skladiščem. Prav tako je v Žužemberku udar strele podrl lipo, ki je padla na električne vodnike in streho gradu.

Gasilci so morali na tem območju odstranjevati podrto drevje, delavci Elektra Ljubljana pa so odklopili elektriko na daljnovodih in s tem gasilcem omogočili varno delo. Točo so morali ponekod odstranjevati s pluženjem.