Vreme nas bo razveselilo šele konec tedna

Po napovedi Agencije za okolje bo danes zmerno do pretežno oblačno vreme, več sonca bo v južni Sloveniji. Dnevne temperature bodo od 23 do 29, v alpskih dolinah 21 stopinj Celzija.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, nekaj več sonca bo v južni Sloveniji. Predvsem v hribovitem svetu bo sredi dneva in popoldne kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 29, v alpskih dolinah okoli 21 stopinj Celzija.

V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo precej sončno in večinoma suho. Drugod bo več oblačnosti, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Plohe in nevihte tudi v četrtek

V noči na četrtek bodo padavine z nevihtami najprej zajele zahodno Slovenijo in se do jutra razširile nad večji del države. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte. Padavine bodo zvečer oslabele.

V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht.

Tudi v soboto kaže na večinoma sončno vreme, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.