Plohe in nevihte bodo do jutra zajele večji del Slovenije #video

Po sončni in vroči soboti nas čakajo nevihte in padavine.

Danes bo v južni Sloveniji povečini sončno, drugod bo spremenljivo oblačno, je zapisano na straneh Agencije RS za okolje. Na severozahodu bo kakšna ploha lahko že dopoldne, popoldne pa se bodo krajevne nevihte pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije. Ponekod bo pihal jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na severozahodu okoli 27 stopinj Celzija.

Ponoči se bo oblačnost povečala, plohe in nevihte bodo do jutra že zajele večji del Slovenije. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, ob morju okoli 22 stopinj Celzija.

Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Mogoči bodo krajevno močnejši nalivi. Pihal bo nekoliko okrepljen jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, ponekod na vzhodu še do 30 stopinj Celzija.

V ponedeljek bo sprva oblačno s krajevnimi padavinami, ob morju tudi nevihtami, popoldne se bo delno zjasnilo. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja, ponekod drugod pa severovzhodni veter. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in posamezne nevihte.