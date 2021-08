Na Dolenjskem klestila toča, odvažali so jo s plugom

Na Dolenjskem se je popoldne razbesnelo močno neurje s točo. Ponekod je padlo toliko toče, da so jo morali odstranjevati celo s plugom. Posredovati so morali gasilci, ki so črpali meteorno vodo, v Žužemberku je udar strele podrl lipo, ki je padla na električne vodnike in na streho gradu.

Nad Dolenjsko se je izoblikovala večja nevihtna celica in kraje na tem delu države je pobelila toča. Najhuje je bilo na območju občine Žužemberk, in sicer v kraju Dvor. Zapadlo je toliko toče, da je domačinom segala do kolen. Odstranjevali so jo z lopatami, ponekod celo s plugom, so ob objavljenih fotografijah na Twitterju zapisali na Neurje.si.

Na območju Suhe Krajine se je danes popoldan razbesnelo močno neurje s točo. Najhuje je bilo na območju kraja Dvor (občina Žužemberk). Ponekod so morali točo odstranjevati tudi s pluženjem.



Zaradi intenzivnosti bodo posledice najverjetneje vidne tudi na pridelku, piše Dolenjska News. Na območju Žužemberka so morali posredovati gasilci, ki so črpali meteorno vodo, ki je na Dvoru zalila poslovni objekt s skladiščem, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje. Prav tako je v Žužemberku udar strele podrl lipo, ki je padla na električne vodnike in na streho gradu.

Gasilci so morali na tem območju odstranjevati podrto drevje, delavci Elektra Ljubljana pa so odklopili elektriko na daljnovodih in s tem omogočili gasilcem varno delo.