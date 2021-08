Vreme: poglejte, tole nas čaka do začetka vikenda

Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj Celzija.

Torek bo delno jasen, spremenljivo oblačnostjo. Krajevne plohe in nevihte bodo popoldne predvsem v notranjosti države. Dnevne temperature se bodo gibale od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija.

Ponoči bo zlasti na severozahodu nastala kakšna ploha in nevihta.

V sosednjih pokrajinah Hrvaške bo precej sončno in večinoma suho. Drugod bo več oblačnosti, predvsem popoldne bodo krajevne plohe in nevihte.

Lepši dnevi šele konec tedna

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem sredi dneva in popoldne bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 19, najvišje dnevne od 22 do 28, v alpskih dolinah okoli 20 stopinj Celzija.

V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi krajevnimi padavinami, vmes bodo tudi nevihte, napovedujejo pri Arso. Zvečer bodo padavine oslabele. V petek bo sončno, sredi dneva in popoldne bo nastalo nekaj ploh.