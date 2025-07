V razvrstitvi po današnji etapi pričakovano ni prišlo do sprememb. Priložnost so dobile sprinterke, čeprav so se morale na začetku etape spopasti s klancem prve kategorije. Do konca so se kolesarke večinoma spuščale in dirkale po ravnini, v sprintu pa je imela Wiebes pričakovano več moči od Nelson (Picnic PostNL) in ekipne kolegice Kopecky.

V seštevku je še naprej v vodstvu zmagovalka druge etape Britanka Anna Henderson (Lidl-Trek), ki ima 13 sekund naskoka pred najboljšo v uvodni vožnji na čas Švicarko Marlen Reusser (Movistar). Italijanka Elisa Longo Borghini (UAE Team ADQ) na tretjem mestu zaostaja 31 sekund.

Osemindvajsetletna Žigart je ostala na 15. mestu, potem ko si je v prvih dveh etapah nabrala minuto in pol zaostanka. Današnjo pretežno ravninsko traso je končala na 89. mestu.

V sredo bo etapa bolj primerna za trenutno najboljšo slovensko kolesarko. Začela se bo v Castello Tesinu in končala na vrhu Pianezza po 142 km. Zadnji klanec bo dolg 11 km s povprečnim naklonom 7,4 %.

Že 36. izdaja rožnate pentlje za ženske se bo po osmih etapah končala v nedeljo.

