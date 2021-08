Neurje podiralo drevesa in odkrivalo strehe #video

Ponoči je neurje z močnimi sunki vetra in krajevnimi nalivi prešlo državo in povzročalo težave predvsem v osrednjem delu Slovenije. Podrlo se je več dreves, ta so padala na ceste, objekte in vozila, odkrivalo je strehe. Hudo je bilo predvsem v Kranju, medtem ko so nenavadni vremenski pojavi zajeli tudi Vrhniko.