NIJZ vso noč pripravljal pošiljke. Danes se začenja cepljenje.

Danes se začenja cepljenje proti covid-19. Najprej bodo na vrsti stanovalci in zaposleni v domovih za starejše ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci. Premier Janez Janša bo ob tej priložnosti dopoldne obiskal Dom Danice Vogrinec v Mariboru in nato še UKC Maribor. Pristojni zagotavljajo, da je cepivo varno in učinkovito.

Slovenija je v soboto prejela 9750 odmerkov cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha proti covid-19. Prevzeli so ga v UKC Ljubljana in ga nato predali Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ), od tam pa bo danes nadaljevalo pot do zdravstvenih domov, ki bodo poskrbeli za cepljenje v domovih za starejše.

Danes bodo najprej cepili stanovalce domov za starejše, ki covid-19 še niso preboleli in so v cepljenje privolili. Med prvimi bodo cepljeni tudi zdravstveni delavci, ki v domovih za starejše delajo neposredno z oskrbovanci, in tudi nekaj najbolj izpostavljenih zdravstvenih delavcev v bolnišnicah, je v soboto povedala državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne.

Kot poroča RTV, so zgodaj zjutraj začeli z nalaganjem paketov v kombije s posebno hladilno opremo, na cepljenje pa je pripravljeno osebje v 57 zdravstvenih domovih, kjer bodo cepili.

Prihodnji teden še slabih sedem tisoč odmerkov

Kombi, s katerim je cepivo proti covid-19 prispelo v Slovenijo. Foto: zajem zaslona Že prihodnji teden Slovenija pričakuje novih 6825 odmerkov cepiva, zatem pa po 16.575 odmerkov vsak teden v naslednjem letu. Ob registraciji cepiv še drugih proizvajalcev bi se nato lahko dinamika stopnjevala in vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin pričakuje, da bi lahko do konca maja ali začetka junija v državi dosegli polovično precepljenost.

Pristojni prebivalce pozivajo, naj se odločijo za cepljenje, ko bodo prišli na vrsto. "Zdaj imamo na voljo cepivo, ki je varno in učinkovito za vse," je v soboto dejal predstojnik centra za nalezljive bolezni v NIJZ Mario Fafangel. Prebivalce je posvaril, naj ne skočijo "na prvo žogo" ob dezinformacijah in lažnih preplahih, ki se bodo verjetno pojavili.

Začetek cepljenja bodo v nekaterih domovih za starejše z obiski pospremili tudi vladni predstavniki. Premier Janez Janša bo dopoldne obiskal Dom Danice Vogrinec v Mariboru in nato še Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor, kjer bodo cepili zaposlene.

Kot so sporočili z vlade, bodo pri cepljenju najprej na vrsti stanovalci domov za starejše, ki virusa še niso preboleli.