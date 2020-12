Cepivo proti covidu-19 prispelo v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

- Prva pošiljka cepiva proti covidu-19 je že v Sloveniji, je prej Twitterja sporočil premier Janez Janša. Cepljenje z 9750 odmerki cepiva ameriškega Pfizerja in nemškega BioNTecha se bo predvidoma začelo v nedeljo.

Do konca leta naj bi Slovenija sicer dobila še 6825 odmerkov. Prvi bodo cepljenji stanovalci domov za starejše in tam zaposleni ter najbolj izpostavljeni zdravstveni delavci, poroča STA.

Tovornjak s prvo pošiljko cepiva proti covidu-19 za Slovenijo je na pot iz Pfizerjeve tovarne v belgijskem Puursu proti Sloveniji krenil v četrtek. Cepivo bodo pripeljali v lekarno Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, kjer bo ustrezno shranjeno na temperaturi minus 80 stopinj Celzija.

Cepljenje se začenja jutri

Distribucijo cepiva od bolnišnične lekarne do domov za starejše občane, zdravstvenih domov in bolnišnic bo zagotovil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), na lokacije cepljenja po državi bodo predvidoma cepiva pripeljali iz Ljubljane v nedeljo. Prevoz cepiva bo organiziran v temperaturnem območju od dveh do osmih stopinj Celzija.

Cepljenje se bo po navedbah ministrstva začelo takoj, ko bodo opravljeni vsi postopki priprave cepiva, predvidoma že v nedeljo. Med prvimi bodo cepili stanovalce domov za starejše, ki še niso preboleli covida-19.