Na Hvaru aretirali YouTube zvezdnika, pijan je udaril policista

Enega najslavnejših youtuberjev na svetu so policisti na Hvaru aretirali, potem ko je s skupino prijateljev pred nočnim klubom kršil javni red in mir.

Po poročanju časopisa Slobodna Dalmacija so v noči z nedelje na ponedeljek na Hvaru aretirali 26-letnega brazilskega youtuberja Jona Vlogsa, ki ima na družbenih omrežjih več deset milijonov sledilcev.

Brazilec naj bi s skupino prijateljev v enem od hvarskih klubov povzročal težave, po potokih popitega alkohola so si začeli slačiti majice in razbijati kozarce, zaradi česar so jih redarji vrgli iz kluba. Tja so nato prispeli policisti, s katerimi so se opiti mladeniči začeli prerivati, omenjeni youtuber pa naj bi enega od policistov s pestjo udaril v obraz.

Posnetek prerivanja pred klubom:

Brazilca so policisti prijeli, ob njem pa na policijsko postajo odvedli še tri njegove prijatelje. Splitski odvetnik Denis Kulušić, ki ga je po aretaciji najel brazilski youtuber, je potrdil, da so njegovega varovanca aretirali zaradi napada na uradno osebo. V primeru, da je bila uradna oseba v napadu poškodovana, je storilec po hrvaški zakonodaji lahko kaznovan od enega do osmih let zapora.

Kdo je Jon Vlogs?

Youtuber, čigar pravo ime je Luan Kovarik, je svoj kanal na YouTubu odprl leta 2015, sprva je objavljal preproste videoposnetke o svojem vsakdanjiku, kmalu pa so prerasli v videobloge oziroma vloge o potovanjih, izzivih in osebnih zgodbah. Na YouTubu ima več kot šest milijonov naročnikov, na Instagramu in TikToku pa prek 20 milijonov.

Svojo kariero je razširil tudi na druga področja, je solastnik marketinške agencije, ima svojo modno znamko in sodeluje z globalno znanimi blagovnimi znamkami. Na družbenih omrežjih priteguje pozornost s svojim razkošnim življenjskim slogom, sodeluje na poker turnirjih z visokimi vložki, razkazuje luksuzne ure in avtomobile ter se druži z znanimi osebnostmi.

