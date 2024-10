Internetno fitnes sceno zadnja dva dni pretresa dogodek iz enega od fitnesov v Kanadi, kjer je nekdanji profesionalni bodibilder Mike Van Wyck fizično napadel zvezdnika YouTuba Jeffa Nipparda, ki velja za enega od najbolj prepoznavnih, spoštovanih in predvsem umirjenih vplivnežev iz sveta dvigovanja uteži. 34-letnik, ki je zaslovel predvsem z dajanjem številnih praktičnih nasvetov in je znan po zagovarjanju znanstvenega pristopa do vadbe z obremenitvijo, je prejel dva močnejša udarca v vrat.

Iz videoposnetka incidenta, ki je kot vihar zaokrožil po družbenih omrežjih, je razvidno, da je Mike Van Wyck pristopil do Nipparda in ga tako močno udaril v vrat, da je ta padel po tleh. Več gledalcev videoposnetka je v komentarjih na družbenih omrežjih izpostavilo, da bi se dogodek lahko končal tudi tragično, saj bi se Nippard lahko resneje poškodoval, če bi ob padcu z glavo udaril v stojalo za uteži, ki je bilo v neposredni bližini.

Niparrd je na svojem profilu na družbenem omrežju Instagram kasneje razkril, da ga je Van Wyck v vrat udaril dvakrat, nato pa je napadel še njegovega snemalca in ga potisnil v eno od naprav v fitnesu.

Fitnes, kjer se je zgodil incident, je Van Wycku (levo) že prepovedal vstop. Foto: Posnetek zaslona

Povod za napad naj bi bil kratek videoposnetek, ki ga je Nippard objavil na svojem kanalu na YouTubu, kjer mu sledi skoraj šest milijonov uporabnikov. Šlo je za odziv na obtožbe Van Wycka, da so youtuberji, ki zagovarjajo znanstveni pristop do treninga – kot Nippard – prevaranti in da so njihove postave zelo "povprečne".

Nippard je v svojem videoposnetku (vir) dejal, da je zmagal na več tekmovanjih v bodibildingu, da je postavil kanadske rekorde v dvigovanju uteži in da čeprav sledi znanstvenim dognanjem, "upošteva tudi nasvete velikih fantov". Van Wycka poimensko ni omenjal.

Objava Nipparda na Instagramu, kjer je razkril več podrobnosti o dogodku in pojasnil, da razen modric na srečo nima hujših posledic:

Nasilnežu so prepovedali vstop v fitnes

Incident se je zgodil v fitnesu Pure Muscle + Fitness v kanadskem mestu Burlington, ki velja za enega najboljših in najbolje opremljenih v Severni Ameriki. Tam trenirajo ali pa s fitnesom sodelujejo tudi nekateri najbolj prepoznavni posamezniki na globalni sceni dvigovanja uteži, med drugim Chris Bumstead, od tega oktobra šestkratni zaporedni zmagovalec najprestižnejšega tekmovanja v bodibildingu na svetu, Mr. Olympia, in po mnenju mnogih tudi eden najboljših bodibilderjev vseh časov.

Predstavniki fitnesa so na družbenih omrežjih že sporočili, da imajo do nasilja ničelno toleranco in da so problematičnemu posamezniku onemogočili dostop do prostorov fitnesa, prepovedali pa so mu tudi nadaljnje treniranje drugih članov fitnesa.

Pod objavami Van Wycka na njegovih profilih na družbenih omrežjih se je od incidenta nabralo že na tisoče komentarjev, katerih avtorji mu očitajo nasilništvo in mu sporočajo, da si je z dejanjem skoraj zagotovo uničil kariero in zapravil ugled.