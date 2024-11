Američan Marques Brownlee, znan tudi kot MKBHD, eden od najbolj znanih in najvplivnejših ocenjevalcev tehnološke opreme na svetu, je v svojem najnovejšem videoposnetku poskusil zakriti hitrost, ki jo je z avtomobilom znamke Lamborghini dosegel v območju, kjer je omejitev hitrosti postavljena pri 55 kilometrih na uro oziroma 35 miljah na uro, saj cesto tam pogosto prečkajo otroci. Pri tem je sicer praviloma izredno natančni zvezdnik YouTuba pozabil, da je imel v avtomobilu pred objektivom kamere še en digitalni merilnik hitrosti, ki je pokazal, da je vozil kar 155 kilometrov na uro (96 milj na uro) in celo še pospeševal.

Kot so na družbenih omrežjih in spletnem forumu Reddit opozorili gledalci Brownleejevih videoposnetkov na YouTubu, njegov kanal MKBHD ima skoraj 20 milijonov sledilcev, je 30-letnik z vozilom znamke Lamborghini pospeševal mimo znaka, ki voznike opozarja, naj zaradi prisotnosti otrok vozijo počasi. Hitrost je bila po navedbah nekaterih na območju, kjer je vozil, omejena na 35 milj na uro, kar je 55 kilometrov na uro.

Brownlee je na digitalnem prikazovalniku s programsko opremo kasneje zameglil prikazano hitrost, pozabil pa je še na en merilec hitrosti, ki se je nahajal na armaturni plošči pred sovoznikovim sedežem. Preden se je posnetek končal, je drugi merilnik pokazal 96 milj na uro oziroma 155 kilometrov na uro, Brownlee pa je še vedno pospeševal (vir).

V kratkem času že drugi spodrsljaj zvezdnika, ki so mu odprta številna vrata

Marques Brownlee se je pod plazom kritik nazadnje znašel septembra letos, ko so mnogi kritizirali njegovo aplikacijo Panels za menjavanje ozadij na pametnih telefonih, ker je bila plačljiva – letno bi bilo treba zanjo odšteti več kot 45 evrov, kar se je mnogim zdelo veliko predrago.

Pred tem je Brownlee sicer veljal za tako rekoč nezmotljivega ocenjevalca tehnološke opreme, pravzaprav enega najboljših v poslu, čigar mnenja ni izredno cenila le splošna javnost, temveč tudi proizvajalci strojne opreme.

Marquesa Brownleeja so nekateri njegovi sodobniki med drugim označili celo za "najvplivnejšega človeka v tehnološki industriji". Foto: Profimedia

Ob tem, da med prvimi v preizkus prejema vse najnovejše tehnološke naprave, ima Brownlee tudi odprta vrata do nekaterih najvplivnejših posameznikov na svetu. Med drugim je opravil intervjuje z Billom Gatesom, ustanoviteljem podjetja Microsoft, Elonom Muskom, šefom Tesle in raketne družbe SpaceX, direktorjem Appla Timom Cookom, ustanoviteljem Facebooka Markom Zuckerbergom in celo nekdanjim predsednikom ZDA Barackom Obamo.