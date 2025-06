Slovenec z do vrha polnim prtljažnikom postal svetovna senzacija

Lastnik trgovine z zabavno elektroniko Konzolko je podvig, ki ga je zaznamoval prtljažnik avtomobila znamke Tesla, do vrha napolnjen s konzolami Nintendo Switch 2, delil na še vedno aktivnem slovenskem spletnem forumu Mn3njalnik, projektu nekdanje slovenske računalniške revije Joker.

Posnetek prtljažnika je nato našel pot na največji spletni forum Reddit, kjer je objavo s fotografijo všečkalo več kot 5.500 uporabnikov, a je bila fotografija nato izbrisana, saj so nekateri zmotno verjeli, da gre za podvig preprodajalca, ki bo težko pričakovane konzole prodajal po bistveno višjih cenah, ne zgolj za lastnika trgovine, ki je konzole strankam želel zagotoviti na dan izida, a jih ni mogel dobiti prek uvoznika.

Nintendo Slovenije sicer uradno ne pozna in pri nas nima izpostave. Distributer za države Balkana - mednje štejejo tudi Slovenijo -, Turčijo in Ciper je grško podjetje CD Media (vir).

Fotografija nabito polnega prtljažnika tesle je našla tudi pot na družbeno omrežje X, kjer je samo eno od objav s posnetkom videlo skoraj 200 tisoč uporabnikov:

