Po družbenih omrežjih in spletnih forumih je zaokrožila najnovejša fotografija Gaba Newlla, ameriškega programerja in ustanovitelja družbe Valve, ene najvplivnejših institucij v globalni industriji videoiger. Newell, ki je bil med drugim dolgo znan tudi po prekomerni telesni teži, je mnoge presenetil z drastično spremenjenim videzom, nekateri ga sprva celo niso prepoznali.

"Čakajte, ali je to zares Gabe Newell?"

Najnovejša fotografija Gaba Newlla, ki se skozi vso kariero sicer razmeroma redko nastavlja fotografskim objektivom ali videokameram, se je pojavila na spletni strani podjetja Starfish Neurosciences, ki ga je Newell soustanovil in ki razvija naslednjo generacijo možganskih vsadkov za pomoč ljudem z različnimi telesnimi okvarami.

Steam'in sahibi olan Valve'ın kurucusu Gabe Newell'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu.👀 pic.twitter.com/KfBdJC9Mk7 — Webtekno (@webtekno) April 8, 2024

"Čakajte, ali je to zares Gabe? Najprej sem mislil, da je nekdo, ki mu je podoben," je svoje presenečenje na spletnem forumu Reddit izrazil eden od uporabnikov, večina drugih pa je preobrazbo Gaba Newlla predvsem pohvalila. "Šment, res je videti dobro," je zapisal nekdo drug (vir).

Gabe Newell, prvi mož podjetja Valve, leta 2014. Levo je Brian Krzanich, nekdanji izvršni direktor proizvajalca računalniških procesorjev Intel. Foto: Profimedia

Eden od uporabnikov je medtem sicer izrazil tudi zaskrbljenost, da Newllova drastična izguba teže morda pomeni, da z njegovim zdravjem vse ni v najlepšem redu.

Od opustitve študija do legende

Danes 61-letni Gabe Newell se je leta 1980 vpisal na prestižno ameriško univerzo Harvard, a jo še pred koncem študija leta 1983 zapustil in šel delat za Billa Gatesa, soustanovitelja in takratnega šefa podjetja Microsoft.

Leta 1996 sta Newell in njegov sodelavec Mike Harrington Microsoft zapustila ter se z ustanovitvijo podjetja Valve podala v industrijo videoiger. Leta 1998 je izšla njihova prva igra Half-Life, ki še danes, 26 let po izidu, velja za eno najboljših vseh časov in za naslov, ki je postavil nove standarde industrije.

Našteto velja tudi za naslednika Half-Life 2, ki je izšel leta 2004.

Serija Half-Life je imela tako velik vpliv, da je še danes eno največjih, morda celo največje vprašanje v zgodovini industrije videoiger brez odgovora, ali bo kdaj izšel tudi Half-Life 3? Foto: Shutterstock

Valve se je sicer podpisal tudi pod druge ogromne uspešnice, kot so Portal in Portal 2, Team Fortress 2, Left 4 Dead in Dota 2.

Pod okriljem družbe Valve seveda nastaja in izhaja tudi serija igranja ravbarjev proti žandarjem oziroma teroristov proti specialcem Counter Strike, ena najbolj igranih iger na svetu, ki je leta 1999 sprva izšla kot dodatek za igranje prek spleta za igro Half-Life, Newell pa ga je nato odkupil in razvijalca prepričal, da sta prišla delat zanj.

Gabe Newell is low-key looking like Gordon Freeman with the weight loss, Half-Life 3 confirmed? pic.twitter.com/6gjVSO3Acm — Mischief (@MischiefsYT) April 8, 2024

Valve je septembra 2003 zagnal tudi Steam, digitalno trgovino z računalniškimi igrami, ki se je razvila v dominantni globalni servis za nakupovanje in poganjanje računalniških iger.

Gabe Newell, ki velja za eno ne le najvplivnejših, temveč tudi najpriljubljenejših oseb v industriji videoiger, je na krilih uspehov podjetja Valve neznansko obogatel. Poslovni medij Forbes vrednost njegovega premoženja ocenjuje na 4,3 milijarde ameriških dolarjev oziroma skoraj štiri milijarde evrov.