Poskus Elona Muska doživel temačen preobrat: bil je zelo slabe volje #video

Elon Musk je pretekli konec tedna svojim sledilcem na družbenem omrežju X prek prenosa v živo želel prikazati zmožnost satelitskega interneta Starlink, da tudi med poletom na zasebnem letalu ohranja dovolj stabilno internetno povezavo za igranje videoigre Path of Exile 2 prek spleta. Prenos v živo, ki ga je Musk pozneje izbrisal, so nekateri ljubitelji videoigre izkoristili za to, da so najbogatejšega človeka v zelo slabo voljo spravili s kritikami in žaljivkami, s katerimi so bombardirali pogovorno okno v videoigri.

"Uničil si državo, tako kot si uničil vsa svoja razmerja," je v pogovorno okno v videoigri Path of Exile 2 nekaj časa neumorno "kričal" eden od igralcev videoigre. Musk mu je nadaljnje objavljanje nato preprečil tako, da ga je dodal na seznam blokiranih oziroma ignoriranih oseb.

To ni ustavilo drugih igralcev, ki so Muskov prenos v živo, s katerim je ponazoril zmogljivosti satelitskega interneta Starlink, ki deluje pod okriljem njegovega podjetja SpaceX, izkoristili za to, da so najbogatejšemu človeku na svetu tako rekoč v obraz povedali nekaj krepkih.

Elon Musk je bil zaradi nekaterih komentarjev, poslanih v pogovorno okno v videoigri Path of Exile, vidno razburjen. Foto: Posnetek zaslona

Nekateri so se Musku posmehovali zaradi padajoče cene delnic podjetja Tesla, ki so od vrhunca decembra lani do danes izgubile več kot 50 odstotkov vrednosti.

Drugi so se naslajali nad njegovimi propadlimi romantičnimi razmerji, eden od njih pa se je celo pretvarjal, da je Ashley St. Clair, pisateljica in spletna vplivnica, ki od februarja letos trdi, da je Musk oče njenega otroka, in Muska pozival, naj plača preživnino.

"Nimaš prijateljev in umrl boš sam"

Nekateri komentarji so imeli tudi temnejše podtone. Eden od igralcev je Muska zmerjal, da "nima pravih prijateljev in da bo umrl sam", nekdo drug pa mu je brez predaha želel smrt.

Elon Musk kljub temu, da je bil zaradi sporočil vse bolj razburjen, kar so lahko videli vsi gledalci prenosa v živo, saj je snemal tako dogajanje v videoigri kot svoj obraz, pogovornega okna ni izklopil. Pozneje je videoposnetek prenosa v živo sicer izbrisal z družbenega omrežja X, je pa v celoti še vedno dostopen na spletni strani YouTube, kamor ga je shranil eden od njegovih sledilcev (povezava do videoposnetka).

Nekateri privrženci Elona Muska so mu v pogovorno okno medtem pošiljali besede vzpodbude in ga pozivali, naj se ne ozira na kritike. Izpostavili so tudi, da je bil preizkus delovanja satelitskega interneta Starlink na letalu pravzaprav zelo uspešen, saj je videoigra večino časa delovala brez težav.

Elon Musk si po mnenju številnih zelo želi spoštovanja skupnosti ljubiteljev videoiger, a vse pogosteje ugotavlja, da je to ena od redkih stvari, ki jih njegovo bogastvo ne more kupiti. Foto: Guliverimage

Elon Musk je pred meseci večkrat prišel v navzkrižje s skupnostjo ljubiteljev videoiger. Januarja letos so nekateri igralci videoigre Path of Exile 2 posumili, da Elon Musk, ki je trdil, da je kljub zelo natrpanemu urniku eden od najboljših igralcev na svetu, morda plačuje nekoga drugega, da videoigro igra namesto njega.



Najbogatejši Zemljan se je o tem nato nekaj časa prepiral z nekaterimi vplivnimi osebnostmi iz sveta predvajanja videoiger v živo prek spleta (tako imenovanega streamanja) in se enemu od njih celo maščeval tako, da mu je na družbenem omrežju X odvzel modro značko in objavil njuna zasebna sporočila.



Nato je bil – ker je nekdo v njegovem imenu igral videoigro Path of Exile 2, medtem ko je bil prisoten na prisegi Donalda Trumpa – vendarle primoran priznati, da ima res pomoč nekoga tretjega, a je to opravičeval s pojasnilom, da to tako ali tako počnejo vsi, ki si želijo biti najboljši.