Zasvojenost Elona Muska: kaj dela v svoji pisarni, ko se zaprejo vrata?

Znano dejstvo je, da je Elon Musk zelo velik ljubitelj računalniških iger – pravzaprav tako velik, da njegova prevzetost z videoigrami in predvsem potreba, da bi svetovna javnost vedela oziroma verjela, da je v igranju videoiger zelo dober, občasno meji že na obsedenost.

To je med drugim dokazoval pred nekaj meseci, ko je javno razglašal, da je kljub vsem svojim podjetjem in drugim zadolžitvam eden najboljših igralcev videoigre Path of Exile 2 na svetu, na koncu pa se je izkazalo, da je njegov lik v videoigri igral in ga do statusa enega najboljših na svetu spravil nekdo, ki mu je Musk za to plačeval.

Elon Musk je kmalu po zaprisegi Donalda Trumpa za predsednika ZDA priznal, da je v igri Path of Exile 2 nekdo res "pilotiral" njegov uporabniški račun. To je bil Musk tako rekoč primoran storiti, saj je bil njegov lik v igri aktiven v času, ko je ameriška in svetovna javnost Muska lahko v živo gledala na TV-zaslonih na Trumpovi zaprisegi. Musk je takrat sicer dejal, da se za svoje početje ne namerava opravičiti, saj naj bi po njegovih besedah vsi, ki želijo biti najboljši v videoigri Path of Exile 2, plačevali druge, da so na njihovih računih igrali namesto njih. Foto: Guliverimage

Musk je svojo obsesijo z računalniškimi igrami očitno nadaljeval tudi po zaprisegi Donalda Trumpa za predsednika ZDA 20. januarja letos.

Takrat je Musk, za zdaj sicer neuradno, prevzel vajeti urada ZDA za vladno učinkovitost (Doge), iniciative za "optimizacijo" ameriškega državnega proračuna, in začel s križarskim pohodom odpuščanj v javni upravi ZDA. Musk je večkrat dejal, da se želi znebiti vladnih programov, ki so neučinkoviti in preveč obremenjujejo javna sredstva, in odpustiti zaposlene, ki po njegovem mnenju delajo premalo in so zato predobro plačani. Dosedanje poteze Doge so sicer pogosta tarča kritik, da Doge pod vodstvom Muska deluje zelo netransparentno in predvsem po ideoloških linijah. Pod velikim vprašajem so tudi domnevni dejanski proračunski prihranki, ki naj bi jih že zagotovila Muskova "optimizacija".

Vladna učinkovitost z opremo za igranje računalniških iger?

V zadnjem času se porajajo vprašanja, kako natanko Elon Musk, ki trdi, da je delovnik v Doge na tedenski ravni dolg kar 120 ur (vir), kar bi pomenilo 24 ur na dan med delovnim tednom oziroma 17 ur vsak dan v tednu, v resnici preživlja čas kot prvi mož urada ZDA za vladno učinkovitost.

Elon Musk je po besedah svojega biografa Walterja Isaacsona zasvojen z računalniškimi igrami. Jih igra tudi v delovnem času? Foto: Guliverimage

Že konec februarja je po družbenih omrežjih namreč zaokrožila fotografija iz Muskove pisarne v Einsenhowerjevi stavbi v Washingtonu, pisarniškem poslopju, ki je del širšega kompleksa Bele hiše, ki je prikazovala Muskovo delovno mizo. Pod njo je bil igričarski osebni računalnik z grafično kartico GeForce RTX 4060 ali 4070, na njej pa Samsungov igričarski 49-palčni zaslon linije Odyssey.

The preparations meant Musk could hit the ground running on Jan. 20. Lately, he's been working from the Secretary of War Suite in the Eisenhower Building, where he's installed a gaming PC. Here's what the setup looks like:



Nekateri so zgornji prizor pospremili s posmehom, saj je računalnik glede na to, čigav je, s strojnega vidika razmeroma podhranjen oziroma daleč od najboljše konfiguracije, ki bi si jo najbogatejši človek na svetu zagotovo lahko privoščil.

Novo poročilo medija Politico je medtem razkrilo, da je Elon Musk svojemu najtesnejšemu političnemu svetovalcu Chrisu Youngu, ki velja za "Muskovo deklico za vse", ta mesec medtem naročil, naj mu v pisarno v Einsenhowerjevi zgradbi naroči "ogromen TV-zaslon, na katerem bo lahko igral računalniške igre".

Musk, ki je po besedah avtorja svoje biografije Walterja Isaacsona sicer dobesedno zasvojen z videoigrami, jih v zadnjem obdobju na svojem družbenem omrežju X ni omenjal ravno pogosto.

Časa zanje vsaj uradno najverjetneje ne bi smel imeti na pretek: pred kratkim je v intervjuju za ameriški medij Fox News namreč priznal, da mu delo za urad Doge vzame toliko časa, da zelo težko vodi svoja podjetja, v prvi vrsti Teslo in SpaceX, ob tem pa je tudi oče vsaj štirinajstih otrok.