Avstrijski anticepilci prišli v deželni parlament

Anticepilska stranka MFG ("Menschen-Freiheit-Grundrechte" oziroma Ljudje, svoboda, temeljne pravice) je v Zgornji Avstriji na regionalnih volitvah osvojila dovolj glasov, da je prišla v parlament v Linzu, poročajo avstrijski mediji. MFG, ki je osvojila približno sedem odstotkov glasov, je nastala šele februarja letos zaradi ukrepov vlade v boju z epidemijo koronavirusa. Večino kampanje je MFG izvajala prek spletnih družbenih medijev.

Ne verjamejo v cepiva

V stranki MFG se borijo predvsem proti cepljenju proti koronavirusu, saj ne verjamejo v delovanje cepiv. Prav tako nasprotujejo vladnim ukrepom, ki vsem, ki niso preboleli koronavirusa oziroma se niso cepili, zelo omejuje dostop do določenih javnih storitev. Pristaši MFG so v zadnjih mesecih večino ukrepov proti epidemiji dali v preverbo avstrijskih sodnikom, vendar so ti do zdaj v večini primerov podprli vlado kanclerja Sebastiana Kurza.

Za MFG je sicer glasovala četrtina necepljene populacije v Zgornji Avstriji, veliko več glasov anticepilcev pa so dobili svobodnjaki, so pokazale ankete. Svobodnjaki so sicer osvojili približno 20 odstotkov glasov.

Komunisti zmagali v Gradcu

Stranka komunistov KPÖ je medtem prejela malo manj kot 30 odstotkov glasov na občinskih volitvah v avstrijskem Gradcu in postala zmagovalka volitev. Kandidatka stranke Elke Kahr bo tako najverjetneje postala županja Gradca.

Avstrija s slabo precepljenostjo

V Avstriji se je do zdaj vsaj z enim odmerkom cepilo 63 odstotkov ljudi, kar je manj kot v drugih razvitih državah. Kancler Kurz to pripisuje predvsem anticepilcem in skrajnim desničarjem iz stranke FPÖ, ki naj bi s svojim nasprotovanjem odvračali ljudi od cepljenja.