Ura moči: Kučan ve, da je večina obrazov na levici več ali manj odpisana #video

O dvojni vrnitvi nekdanjega večkratnega predsednika države Milana Kučana, nedotakljivosti Alenke Bratušek in novi politični stranki necepilcev sta v nedeljski pogovorni oddaji Ura moči na Planet TV z Bojanom Požarjem spregovorila poznavalca slovenske politike Boštjan M. Turk in Miran Videtič.

"Verjetno je tudi to eden od razlogov, da je prišel pozdravit protestnike"

"Če ima kaj morale in politične etike, je ta trenutek zelo razočaran nad tem, kar ponuja levica, in verjetno je tudi to eden od razlogov, da je prišel pozdravit protestnike," je obisk Milana Kučana na petkovih kolesarskih protestih komentiral Videtič.

Izpostavil je, da Kučana ne gre podcenjevati: "Še vedno igra bistveno politično vlogo. Če samo pogledamo ustanovitev Foruma 21 in vplivno ekipo, ki mu jo je uspelo zbrati. Pričakoval sem sicer, da se bo vsa ta gospodarska elita pogovarjala o čem drugem, kot pa se je. Zastavili so si drugačen cilj. Usmerjali so leve vlade in po moji oceni je bil to napačen pristop Foruma 21."

Po besedah Turka je Kučan osebno odvisen od politike: "Iz rok jo bo spustil šele, ko ga bodo položili dva metra pod zemljo. Prihaja iz ekstremne levice. Bil je šef partije in v sebi je moral razviti močne mehanizme represije, da je lahko bil na vrhu tega aparata. Za to moraš biti najslabši od najslabšega. V partiji je vladala negativna selekcija in tudi zato danes na levici vlada negativna selekcija. On je tako preračunljiv, da ve, da je večina predsednikov na levici več ali manj odpisana. On črpa iz prevratniškega gibanja, iz kolesariata in proticepilcev, ker se nadeja, da je tukaj neki vzvod, s katerim lahko zamaje vse skupaj."

Ima stranka necepilcev kakšno možnost?

Odločitev je padla. Dobivamo novo stranko necepilcev in nasprotnikov zaščitnih ukrepov proti covid-19. Si predstavljata to stranko kot potencialno uspešno, je gosta vprašal Požar.

"To je pohod politične iracionalnosti. Ladislav Troha in Zoran Stevanović sta se že sprla. Mene je strah. Ta neracionalnost bo lahko izbruhnila v zelo grdih in krvavih stvareh. Tisti, ki zdaj ščuvajo proti Janši in proti vladi ... To se lahko obrne tudi proti njim," je dejal Turk.

Videtič pa je prepričan, da Stevanović in Troha izkoriščata stisko ljudi v tem obdobju: "Na protestih nisi videl ljudi, ki bi bili razumni. Ne verjamejo znanosti in političnim akterjem. V tej norosti, ki traja, nisem več prepričan, da tudi taka opcija ne more biti uspešna. Torej da dobimo politično stranko, na čelu katere sta huligan in odpuščeni policist oziroma zavarovalniški agent."

Nedotakljiva Alenka Bratušek

Zdi se, da je Alenka Bratušek medijsko popolnoma nedotakljiva. "To je ženska z izjemno politično srečo. Najprej afera z razlaščenci, hkrati v medije pride zgodba Marčičevih slik. Če so komu koristile, so zagotovo Bratuškovi, in to je verjetno še en odgovor, da je rojena pod srečno politično zvezdo," je delovanje predsednice SAB komentiral Videtič.