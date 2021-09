Ura moči: Je to konec za Alenko Bratušek? #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nasilje na sredinih protestih se je stopnjevalo, Slovenija je z zadnjo odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) dobila "veliko klofuto", na političnem parketu pa se odvija boj za politično sredino. Dogajanje preteklega tedna sta v tokratni nedeljski pogovorni oddaji Ura moči na Planet TV z Bojanom Požarjem komentirala politični svetovalec Sebastjan Jeretič in lobist Miloš Čirič.

Zadnjo sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) v primeru razlaščenih vlagateljev je Alenka Bratušek, ki je bila v obdobju izbrisa predsednica slovenske vlade, označila za pričakovano.

"Torej to pomeni, da je Bratuškova, ko je vodila vlado, zavestno kršila zakon," je sogovornika spraševal Požar. Jeretič tega ni komentiral, prepričan je le, da to na njeno politično kariero ne bo imelo vpliva. Čirič se je strinjal z voditeljem in pripomnil, da je s tem komentarjem povedal vse.

Ima stranka anticepilcev kakšno možnost na prihajajočih volitvah?

"Marsikdo, ki je prišel na tokratni protest, ni natanko vedel, za kaj gre. Prišel je in protestiral proti ukrepom, ni pa upošteval tega, da se je vlada morala odločiti med dvema slabima rešitvama; omejiti demokracijo ali sprejeti nove ukrepe, ki so boljši za nacionalno zdravje in za odprtje družbe," je komentiral Čirič.

Sredin protest je organizirala politična organizacija Resni.ca, ki se opisuje kot "nova stranka, vznikla iz državljanskega gibanja, ki s seboj prinaša novost: drugačno politiko, ki deluje le v korist državljanov". Stranko je letos v register političnih strank vpisal Zoran Stevanović, nekdanji član Jelinčičeve SNS in večkratni kandidat za župana Kranja.

Na voditeljevo vprašanje, ali ima stranka anticepilcev na prihajajočih volitvah možnost, da se prebije v državni zbor, je Jeretič odgovoril: "Če bi bile volitve naslednji mesec, bi to možnost imeli. Po nekaterih analizah gre za okoli 200 tisoč ljudi in trenutno so njihova čustva zelo močna, a ne verjamem, da bi se lahko obdržala do volitev prihodnje leto."

Na drugi strani se Čirič s tem ni strinjal: "Tudi če bi bile volitve zdaj, ne verjamem, da bi jim uspelo. Menim, da so Slovenci mnogo pametnejši," je dejal.

Počivalšek tokrat misli resno

Na prvi pogled gre res za boj za politično sredino, a če pogledamo nekoliko bolje, gre za boj za politično praznino, je pojasnil Jeretič: "Imamo volilno telo, ki je v svojih pogledih zabetonirano in ga ne moreš premakniti, dve strani političnega prostora, ki med seboj igrata pingpong politične vojne, vmes pa je občinstvo, ki ga to ne zanima."

V sredo je bil v Celju 4. kongres Stranke modernega centra (SMC), ključna točka kongresa pa je bila združevanje in povezovanje SMC s sorodnimi strankami. "Res gre za boj za politično sredino, ker so tam ljudje, ki jih današnja politika ne zadovoljuje. V tem boju obstaja potreba po nekom, ki bo namesto razkola ponudil sodelovanje in povezovanje," je dogajanje na političnem parketu komentiral Jeretič.