"Vedno znova se išče načine za nasprotovanja aktualni vladi in eden od njih je trenutno referendum o zakonu o vodah. Vedno se išče nekaj, kar lahko polarizira, in ta referendum ima takšen potencial, ker Slovenci vodo zelo cenimo. Tako rekoč nihče se ne pogovarja o konkretnih argumentih, temveč poslušamo pavšalne ocene o tem, kaj je dobro in kaj slabo. Skoraj si upam trditi, da nihče zares ne ve, za kaj sploh gre." je svoje videnje prihajajočega referenduma v današnji oddaji Ura moči z Bojanom Požarjem razkril politični analitik Marko Balažic.

"Jaz sem pričakoval predvsem vsebinsko diskusijo o tem, kaj zakon o vodah prinaša in kaj je z njim narobe. Namesto tega doživljam sprevračanja, saj zakonu očitajo vsebino, ki je v njem sploh ni. Primer so floskule pobudnikov referenduma, češ da zakon ogroža pitno vodo, da gre za privatizacijo vodnih virov, da gre za omejevanje dostopa do vode. Resnica je ravno obratna: zakon o vodah v prvi vrsti oži možnosti gradnje v priobalnem pasu," je v oddaji Ura moči dejal minister za okolje Andrej Vizjak.

Politični analitik Marko Balažic sicer meni tudi, da polarizacija slovenske javnosti glede zakona o vodi in prihajajočega referenduma signalizira nezaupanje ljudi, da bo tisto, kar bo zapisano v zakonu, tudi dejansko izvršeno. "To smo lahko na primer videli v gradbeništvu, ko so se stvari kljub jasni zakonodaji gradile vsevprek, ko so se gradbena dovoljenja pridobivala naknadno, ko so nekateri župani za svoje projekte izkoristili luknje v zakonu," je analogijo podal Balažic.

"Referendum ima tako velik potencial za polarizacijo ljudi, da se je šlo v to izključno zaradi tega. Argumenti so tukaj sekundarnega pomena," je še dodal Balažic. Opozoril je sicer na problematiko tako imenovane legalistične naivnosti: "V Sloveniji neko stvar zapišemo v zakon, vodo lahko zapišemo v ustavo, potem pa mislimo, da smo svojo nalogo naredili in da je ta stvar pač zaključena. Ampak delo se na tej točki šele začne. Te stvari je treba stalno preverjati. Potencial, ki ga vidim pri tem zakonu, je, da bi lahko morda še malce bolj opredelil nadzorno vlogo države."