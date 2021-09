Počivalšek: Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec

Prvak SMC Zdravko Počivalšek je na kongresu ocenil, da je bila odločitev za vstop v vlado Janeza Janše pravilna. Zdaj so po njegovi oceni na prelomnici, ko bodo tisti, ki so preživeli boje in pritiske, zakorakali na pot z novimi partnerji in zavezniki. "Za nami je pekel, pred nami pa strm klanec, ki ga bomo skoraj zagotovo skupaj prehodili," pravi.

Predsednik SMC in gospodarski minister je v nagovoru udeležencem programskega kongresa SMC v Celju spomnil na čas vstopa v vlado Janeza Janše po tistem, ko je predsednik LMŠ Marjan Šarec "v najtežjih trenutkih za državo vrgel puško v koruzo" ter odstopil kot predsednik vlade. SMC je bila po Počivalškovem mnenju motor oblikovanja Janševe vlade, ki jo je pričakal eden najtežjih izzivov naše generacije, epidemija covida-19.

Leva omrežja so po njegovih besedah po uspešni zajezitvi prvega vala epidemije sprožila popolno politično vojno.

"Danes je povsem jasno, da smo se pravilno odločili, ko nismo vrgli puške v koruzo. To je bila pomembna odločitev, ker smo s tem izkazali odgovornost do države in državljanov. Danes se vidi, kako ključno je bilo skozi epidemijo skrbeti za ravnotežje in rezultate," je dejal.

Pomembno se mu zdi povezovanje in sodelovanje z drugimi

V tej zapleteni situaciji je imela SMC po njegovem mnenju ključno vlogo pri skrbi za ekonomski vidik koronske krize. Kot politični partner gospodarstva so skrbeli za ohranjanje delovnih mest in kondicijo naših podjetij, je dodal.

Da bi jim prihodnje leto uspelo, pa je po njegovi oceni pomembno povezovanje in sodelovanje z drugimi, ki z njimi delijo podobne poglede in vrednote". SMC namreč načrtuje združitev z zunajparlamentarno stranko Gospodarsko aktivno stranko (GAS) ter povezovanje in sodelovanje z nekaterimi drugimi strankami.

SMC je po prepričanju predsednika na prelomnici, od katere je odvisna prihodnost liberalnega centra v našem političnem prostoru.