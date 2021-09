Pred kongresom: Ali lahko Počivalšek še prehiti Šarca?

Po raziskavah javnega mnenja SMC ni najbolje kazalo že pred prejšnjimi volitvami, ko jih je vodil takratni premier Miro Cerar. A so na volitvah z 9,75 odstotka presenetljivo prehiteli Levico Luke Meseca in dosegli skoraj enak rezultat kot SD, ki jo danes vodi Tanja Fajon. Zadnje raziskave, ki so bile objavljene 1. junija 2018, so SMC kazale med 4,2 in 7,7 odstotka. Z 9,75 odstotka se je 3. junija odrezala krepko bolje, kot so kazale te meritve. Najboljši rezultat med vsemi kandidati v SMC je z 19,7-odstotno podporo dosegel Zdravko Počivalšek.

Ko Počivalšek prevzame stranko "brez volivcev"

Posnetek je iz kongresa septembra 2019, ko je Počivalšek postal predsednik SMC. Foto: Peter Jančič

Več o meritvah pred volitvami leta 2018 si lahko preberete tukaj: ŠE ZADNJE RAZISKAVE: JANŠA NA VRHU, SPODAJ PRECEJŠNJA NEGOTOVOST. Razplet volitev je pokazal, da SMC ni muha enodnevnica, kot so bile pred tem Pozitivna Slovenija Zorana Jankovića, Zares Gregorja Golobiča ali Državljanska Lista Gregorja Viranta. Vse omenjene stranke so bile uspešne na enih samih volitvah, potem pa so izginile iz parlamenta. Na volitvah prihodnje leto bo na preizkušnji, ali so več kot za enkratno uporabo, LMŠ Marjana Šarca. Deleži se tej stranki že dalj časa nižajo.

Sodelovanje z LMŠ v preteklosti pa je imelo posledice tudi za druge. Po zadnjih volitvah, ko je SMC vstopila v manjšinsko vlado Marjana Šarca, so jim deleži v raziskavah javnega mnenja strmoglavili, in v začetku leta 2019, ko je Šarec presenetil z odstopom in SMC ponižal s ponudbo, da lahko njihovi kandidati na predčasnih volitvah nastopijo na njegovi listi, sta meritvi Ninamedie in Mediane SMC kazali izpad parlamenta. Podpiralo jih je le 2,4 in 2,5 odstotka volivcev. A to je bil še dober rezultat. Septembra 2019, ko je Cerar Počivalšku predajal stranko, bi jih po meritvah Ninamedie in Mediane volilo le med 0,6 in 1,2 odstotka volivcev. Še več kot polovica manj.

Rezultat ta teden, ko bi po meritvah Mediane za delo SMC volila dva odstotka volivcev, s tega vidika niti ni slab.

Po podpori volivcev je SMC nizko, povsem drugačen pa je položaj, ko gre za finance. Po prihodkih je med vsemi strankami na četrtem mestu, po bilančnem rezultatu pa je bila ob koncu lanskega leta celo na drugem mestu, takoj za SDS Janeza Janše. Po obeh kriterijih je SMC pred LMŠ Marjana Šarca, ki je bila sicer uspešnejša na zadnjih volitvah poslancev, a manj uspešna na volitvah občinskih svetov po državi. Podatki za večje stranke so takšni:

Prihodki so pri vseh strankah posledica rezultatov na državnih in lokalnih volitvah, stranke dobivajo mesečne dotacije, ki so v največjem delu sorazmerne z doseženim deležem na volitvah. Da je bilančno stanje SMC višji od številnih drugih strank, pa je predvsem posledica nizkih stroškov: stranka ni veliko porabljala in ima s skoraj 600 tisoč evri bilančnega presežka dovolj denarja za kampanje v prihodnjem letu. Zaradi tega je tudi bolj zanimiva za resna povezovanja kot tiste stranke, ki imajo v blagajnah praznino in kvečjemu še kakšno kačo. Kot smo poročali poteka več procesov združevanj in povezovanj. Najbližje izvedbi je, ko gre za SMC, povezovanje s stranko predsednika državnega sveta Alojza Kovšce.