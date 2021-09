SMC se združuje s stranko predsednika državnega sveta

Predsednik državnega sveta in Gospodarsko aktivne stranke (GAS) Alojz Kovšca nam je potrdil dogovore glede združevanja strank SMC in GAS. Podrobnosti in morebitna širša politična sodelovanja bo komentiral šele po dokončnih odločitvah obeh strank, je še pojasnil.

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek naj bi mandat za dokončno združitev s stranko Alojza Kovšce dobil na kongresu stranke, ki bo 16. septembra v Celju, poroča spletni portal Pozareport, ki je danes pisal o združevanju obeh strank.

Za pojasnila glede združitve s stranko GAS ter povezovanja s strankami SLS, Zeleni Slovenije in Nova SLS, o kateri se govori že dlje časa, smo se obrnili tudi na SMC, a odgovora še nismo prejeli.

Alojz Kovšca potrjuje združevanje strank GAS in SMC. Foto: Ana Kovač

Kaj pravi Marjan Podobnik?

Predsednik SLS Marjan Podobnik pa nam je povedal: "SLS se intenzivno pripravlja na parlamentarne in lokalne volitve. Dodatna mera našega optimizma gotovo izhaja tudi iz uspešnega dogovora med SLS, Kanglerjevo NLS in Zelenimi Slovenije o oblikovanju skupne povezovalne liste Povežimo Slovenijo. Vsi partnerji se v okviru temeljnih usmeritev – vsebina Ustave RS in tuje, posebno avstrijska dobra praksa – pogovarjajo o možnosti sodelovanja tudi z drugimi strankami, skupinami in posamezniki. Posebno primerjalno prednost vidimo v številnih močnih županskih listah in županih, ki bodo kandidirali ali podprli listo gibanja Povežimo Slovenijo."

Marjan Podobnik se nadeja uspešnega sodelovanja s strankami SLS, Kanglerjevo NLS in Zelenimi Slovenije ter oblikovanja skupne povezovalne liste Povežimo Slovenijo. Foto: STA

Pogovarjajo se tudi s SMC

Dodal je tudi, da potekajo pogovori s koalicijsko stranko SMC, in zaključil: "V SLS pozdravljamo možnost, da bi se SMC združila z drugimi strankami in posamezniki s poudarjenim gospodarskim programom ter povezovalno držo, saj verjamemo, da bomo na parlamentarnih volitvah nastopili na močni skupni listi z močnimi strankarskimi kandidatkami in kandidati, močnimi neodvisnimi kandidati in prepoznavnim kandidatom za mandatarja s priznanimi vodstvenimi izkušnjami."