SLS se bo spomladi podala na izredni volilni kongres, je na ponedeljkovi seji sklenil glavni odbor stranke. Predsednik Marko Balažic, ki je podal ta predlog, meni, da bo kongres priložnost za prenovitev dela ekipe in prenehanje neproduktivnih debat, da bodo lahko s "praznimi glavami in polno energijo" šli na prihodnje parlamentarne volitve.

SLS se podaja na izredni kongres "z namenom poenotenja stranke in krepitve njenega delovanja", so sporočili v ponedeljek zvečer. "Prepričani smo, da bomo s skupnimi močmi okrepili enotnost in začrtali jasno pot za prihodnost SLS ter na ta način okrepili stranko pred volitvami v državni zbor," so še navedli v skopem sporočilu za javnost.

Stranka je iz parlamenta izpadla na volitvah leta 2014 in odtlej ni več prepričala zadostnega odstotka glasov volivcev, ki bi ji prinesel poslanska mesta. Na lanskih evropskih volitvah pa je SLS izgubila še poslanski sedež v Evropskem parlamentu, ki ga je več mandatov zasedal Franc Bogovič.

Stranko so tako v zadnjih mesecih pretresali notranji spori, ostre besede so padle tudi med predsednikom stranke in nosilcem strankine liste Petrom Gregorčičem, ki sicer ni član stranke, na terenu so se večkrat pojavile pobude za izredni volilni kongres.

Tega je naposled predlagal predsednik stranke sam. "Večkrat smo dejali, da nas tega ni strah. Naj ljudje povedo, kaj mislijo. Mislim, da lahko to potem tudi štejemo kot boljšo zavezo k temu, kar smo že nastavili – povezovanju političnih moči tudi na sredini," je danes za STA dejal Balažic.