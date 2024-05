Balažic na letnem taboru SLS: Znova moramo pokazati pogum

Člani in simpatizerji stranke SLS so se danes v Šentjerneju srečali na tradicionalnem strankinem taboru, ki poteka predvsem v luči bližajočih se evropskih volitev. Na dogodku so se predstavili strankini kandidati, ki so po besedah predsednika Marka Balažica dobri. Na volitve sicer gredo, da zmagajo, je dejal v nagovoru udeležencem tabora.

Udeležence tabora je Balažic pozval, naj se udeležijo volitev, saj so te temelj "našega demokratičnega sistema", hkrati pa so čas, "ko lahko izrazimo svojo voljo in ko imamo moč, da oblikujemo našo skupno usodo".

"Ko stopimo na volišča, nosimo s seboj upanje tistih, ki so pred nami sanjali o boljši prihodnosti. S seboj nosimo upanje ustanoviteljev Slovenske kmečke zveze, ki so postavili na noge to državo, s seboj nosimo upanje Ivana Omana in Franca Zagožna po pravičnejši družbi, ki spoštuje človeka in življenje. Nosimo tudi upanje Janeza Evangelista Kreka, ki je opolnomočil slovenskega kmeta. Nosimo njihove žrtve in njihovo delo," je dejal.

"Politika je skrb za skupno dobro, ne pa za lasten žep"

Akterji SLS so, tako meni Balažic, pokazali pogum vedno, ko je bilo to najbolj potrebno. "Zaradi njihovih žrtev, njihovega dela in poguma živimo Slovenke in Slovenci najbolje v vsej naši zgodovini," je dejal.

Pogum pa je treba po besedah predsednika SLS pokazati tudi danes, saj se vse bolj kaže, da "svoje države in Evrope nismo vzeli dovolj resno". Med stranpotmi Slovenije in Evrope je omenil prevlado lastnega interesa, ki se ga mnogokrat postavlja pred interese države, pljuvanje po kmetih, obrtnikih, podjetnikih in delavcih ter monopole v energetiki in zdravstvu.

"Zato moramo znova pokazati pogum – pogum, da rečemo, dovolj je. Politika je skrb za skupno dobro, ne pa za lasten žep. Tisti, ki tega ne razume, naj odide," je dejal.

K udeležbi na volitvah je pozval tudi nosilec strankine liste za evropske volitve Peter Gregorčič. Evropske volitve so po njegovi oceni lahko tudi dobra odskočna deska, da se SLS znova vrne v parlament. Zadnje je po njegovi oceni mogoče, saj ima SLS "kljub temu, da je že dolgo ni v DZ, na terenu še vedno zelo močne korenine".

Nujnost, da se SLS znova vrne v parlament, je v izjavi izrazil tudi Balažic, ki je opozoril, da kmetje trenutno v DZ nimajo svojih predstavnikov in zato njihovi interesi niso zastopani tako, kot bi morali biti.

Strankino kandidatno listo za evropske volitve je označil kot dobro in kot mešanico mladosti in izkušenosti, glede rezultata pa je dejal, da bi bili zadovoljni, če bi v Evropskem parlamentu znova dobili vsaj enega poslanca. Trenutno sicer interese SLS v Evropskem parlamentu zastopa Franc Bogovič, ki letos na listi SLS znova kandidira.

Poleg Gregorčiča in Bogoviča so strankini kandidati za evropske volitve še Balažic, nevrobiologinja Nina Strah, pravnica Sara Ahlin Doljak, nekdanji poslanec in župan Franc Pukšič, inženirka računalništva Mija Aleš, predsednik podmladka SLS Zagorje ob Savi Aljaž Barlič in predsednica podmladka SLS Kaja Galič.