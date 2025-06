Dober mesec po izvolitvi za predsednico Slovenske ljudske stranke (SLS) Tina Bregant ugotavlja, da je stranka v velikih finančnih težavah, za katere krivi tudi nekdanjega predsednika stranke Marka Balažica. Kot je povedala za Večer, od Balažica, ki je bil na kongresu konec aprila izvoljen za podpredsednika SLS, še vedno pričakujejo tudi pojasnila o njegovi izobrazbi. Bregant je sicer kritična do SDS Janeza Janše, ki želi "pojesti našo lokalno bazo in volivce".

Usoda Balažica visi na nitki

Bregant je po prevzemu stranke ugotovila, da je ta precej bolj zadolžena, kot to izhaja iz javno dostopnih informacij o poslovanju stranke, poroča Večer. O tem so razpravljali na zadnji seji glavnega odbora SLS, na katerem so sklenili, da bodo Marku Balažicu dali še eno možnost pojasniti zadeve tako glede finančnega stanja SLS kot glede njegove izobrazbe, je za mariborski časnik dejala Bregant. Na naslednji seji odbora konec tega meseca bo tako znana usoda Balažica kot podpredsednika te zunajparlamentarne stranke.

Marku Balažicu bodo dali še eno možnost pojasniti zadeve tako glede finančnega stanja SLS kot glede njegove izobrazbe, je za Večer dejala Tina Bregant. Foto: STA

Predstavljal se je kot politolog, kje je diploma?

Glede izobrazbe je sporno, da naj bi se Balažic predstavljal kot politolog, a naj ne bi imel te izobrazbe. Po besedah Bregant ustrezne diplome Balažic za zdaj še ni predložil.

Eno so papirji, drugo je finančna realnost

Glede financ predsednica SLS ni bila konkretna. Dejala je, da se finančno stanje, ki ga mora stranka v letnih poročilih predložiti AJPES, razlikuje od internih številk.

"Stanje me je presenetilo, ni pa takšno, da se ga ne bi dalo sanirati," pravi Tina Bregant. Foto: STA ,

"Stanje me je presenetilo, ni pa takšno, da se ga ne bi dalo sanirati," pravi nekdanja državna sekretarka in kasnejša vodja kabineta na ministrstvu za zdravje v tretji Janševi vladi. Večer sicer navaja javno dostopen podatek, da je SLS lansko leto sklenila s 188 tisoč evri minusa.

Ne ve, kje bodo zbrali toliko denarja

Mariborski časnik navaja še besede znotrajstrankarskega kritika Franca Čebulja, župana občine Cerklje na Gorenjskem, ki je prepričan, da je Bregant vedela za stanje v stranki, a je kljub temu želela postati predsednica. "Dolg je menda ocenjen na več kot tristo tisoč evrov, gre tudi za dolg do občinskih odborov, poleg tega bi potrebovali še okoli štiristo tisoč evrov za prihodnje volitve. Ne vem, kako bi lahko zbrali toliko denarja."

Dolgoletni župan Cerkelj na Gorenjskem Franc Čebulj ne vidi drugega izhoda kot priključitev kateri od strank desnice. Tako naj "najstarejša politična stranka v Sloveniji žal konča svojo pot." Foto: STA

Čebulj, ki je leta 2001 izstopil iz SDS in se leta 2003 pridružil poslancem SLS, je kritičen tudi do dogajanja okrog Balažica. "Ob vsem tem, kar zdaj od njega zahtevajo, je najbolj smešno to, da so ga izvolili za podpredsednika. Tudi tisti, ki so bili ponovno izvoljeni v izvršilni odbor stranke, so dobro vedeli, kakšno je finančno stanje v stranki. Ni jim šlo za to, da bi stranka zrasla, temveč za lasten obstanek," je dejal za Večer.

Najstarejša stranka naj umre

Čebulj ne vidi drugega izhoda kot priključitev kateri od strank desnice. Tako naj "najstarejša politična stranka v Sloveniji žal konča svojo pot."

Kandidat SLS na evropskih volitvah Peter Gregorčič se na koncu ni podal v kongresni boj za predsednika stranke. Foto: Siol.net Čebulj je bil sicer podpornik kandidata SLS na evropskih volitvah Petra Gregorčiča, ki se na koncu ni podal v kongresni boj za predsednika stranke.

V SDS lačni baze SLS

Bregant je za Večer zanikala, da bi obupala nad stranko, saj nima takšne miselnosti in ni človek, ki odstopa. O idejah o pridružitvi SDS Janeza Janše je dejala, da najmočnejša stranka na desnici ni naklonjena prizadevanjem o konsolidaciji SLS: "Predstavljamo politično sredino in verjetno bi nekaterim ustrezalo, če bi lahko pojedli našo lokalno bazo in volivce že čez poletje. A tega ne bomo pustili."

"SDS ne ustreza, če smo mi močni, ker se potem naša volilna baza nikamor ne premakne, oni pa upajo, da se bo premaknila k njim, na kar so upali že ob prevzemu KGZS," je prepričana Tina Bregant. Foto: Bojan Puhek Omenila je še nedavne volitve v Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije, ki so jo po dolgoletni prevladi krogov blizu SLS prevzeli kadri SDS. "SDS ne ustreza, če smo mi močni, ker se potem naša volilna baza nikamor ne premakne, oni pa upajo, da se bo premaknila k njim, na kar so upali že ob prevzemu KGZS."

Balažic molči

Marko Balažic niti za Večer niti za Siol.net do objave članka ni bil dosegljiv za komentar.