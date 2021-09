Forum v Davosu: 8.500 evrov za sobe, v katerih ni nihče spal

Nekdanji predsednik vlade Marjan Šarec je v drugi polovici januarja 2020, le nekaj tednov pred odstopom, odpotoval v Davos na Svetovni gospodarski forum (WEF).

Pred kratkim objavljeno revizijsko poročilo računskega sodišča razkriva, da je ministrstvo za zunanje zadeve, ki ga je takrat vodil minister Miro Cerar, opravilo rezervacijo sob za slovensko delegacijo v švicarskem kraju Bad Ragaz. A kasneje se je kabinet Marjana Šarca na podlagi dodatne ponudbe odločil, da rezervacijo prekličejo in se nastanijo drugje, poročajo Slovenske novice.

Preklicali veljavno rezervacijo

Kabinet je tako opravil novo rezervacijo za premierja in njegovo delegacijo ter preklical veljavno. Rezervirali so hotel v sosednji državi Liechtenstein, kjer je bil ta skoraj pol cenejši. Račun je znašal 5.423,5 švicarskega franka (4.993,87 evra). A zgodba se je zapletla, saj je bilo treba že rezervirane sobe v Bad Ragazu kljub preklicu vseeno plačati.

Ker je bila rezervacija za sobe že opravljena, ministrstvo za zunanje zadeve pa je hotelu že posredovalo podatke o bančni kartici, je hotel bremenil bančno kartico za znesek 9.358,49 švicarskega franka (8.617,14 evra). Po švicarskem obligacijskem zakoniku je namreč rezervacija, ki je potrjena, tudi zavezujoča. Tako smo davkoplačevalci poleg cenejših sob, v katerih je v resnici prespala delegacija, plačali tudi dražje kapacitete, ki pa jih ni uporabil nihče.

Varčevanje je bilo zelo drago

"Rezervacijo za nastavitev predsednika vlade z delegacijo ob obisku Svetovnega gospodarskega foruma je urejalo veleposlaništvo RS v Bernu, ki je opravilo preklic prvotnega hotela na željo takratnega predsednika slovenske vlade po znižanju stroškov nastanitve (kljub večji oddaljenosti hotela od kraja samega dogodka). Z rezervacijo drugega hotela, ki je bil od Svetovnega gospodarskega foruma oddaljen 70 kilometrov, so se stroški skoraj razpolovili. Kabinet predsednika vlade je bil z nastalimi stroški prvotne rezervacije seznanjen šele naknadno," so za Slovenske novice pojasnili v LMŠ.

Plačali nastanitev, čeprav je niso uporabili

Z ministrstva za zunanje zadeve so temu pritrdili. V Bad Ragazu so želeli prvotni rezervaciji dodati še rezervacijo za tri dodatne osebe, a je cena močno poskočila, zato so se odločili preklicati vse prenočitve in posledično rezervirati nove prenočitve v Liechtensteinu. A Švicarji so opravili preklic rezervacije le za dodatne tri osebe, prvotno rezervacijo pa ohranili in v žep pospravili dobrih 8.500 evrov.