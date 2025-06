Slovenija ni popolna, a ostaja trdna v svoji zavezanosti demokraciji, človekovim pravicam in enakosti, je v poslanici ob dnevu državnosti zapisal predsednik vlade Robert Golob. Poudaril je pomembnost tega, da imamo svojo državo in da lahko odločamo sami, ter dodal, da je moč Slovenije v tem, "da zna dvigniti pogled, ko je najtežje".

Dan pred 34 leti, ko je Slovenija postala samostojna in suverena država, kar praznujemo danes, je bil po navedbah Goloba dan, ko smo jasno, složno, pogumno in samozavestno rekli, da odločamo sami.

Hkrati ta dan ni bil samo zgodovinski trenutek, "temveč prelomnica duha". "Odločili smo se, da hočemo živeti v državi, kjer je svoboda temelj, odgovornost pa skupna naloga. To odločitev potrjujemo vsakič znova, ko stopimo skupaj kot skupnost," je zapisal.

Živimo v času velikih preizkušenj

Golob ugotavlja, da živimo v času velikih preizkušenj, ko so izzivi doma in po svetu številni. "A prav zato je toliko bolj dragoceno, da imamo svojo državo in s tem možnost, da se sami odzovemo, da sodelujemo, ko nam je najtežje, in da rešitve ustvarjamo sami. To je moč Slovenije, da zna dvigniti pogled, ko je najtežje, in da tudi v najzahtevnejših trenutkih ne izgubi občutka za skupni cilj," je navedel.

Slovenija, kot ugotavlja, ni popolna, "a ostaja trdna v svoji zavezanosti demokraciji, človekovim pravicam in enakosti". "Tu ima vsak glas težo, ne odločajo privilegiji, temveč pravice in dolžnosti. Na to Slovenijo sem ponosen. Na vrednote, ki nas vodijo in nas varujejo pred sebičnostjo ter pohlepom. Skupno dobro ni zgolj ideal, temveč način življenja. In vlada, ki jo vodim, pri tem ostaja zavezana ljudem. Iskreno in odgovorno," je zapisal.

Na koncu je državljanom čestital ob dnevu državnosti ter se zahvalil za zaupanje, za pogum, za srčnost: "Naj nas vodi zavest, da prihodnosti Slovenije ne piše nihče namesto nas. Pišimo jo skupaj. In pišimo jo pogumno."