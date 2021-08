V KUL tekma med Šarcem in Fajonovo za pobudo pred volitvami

Dogovarjanje "kul" strank, ki se pred volitvami, ki še niso razpisane, ne bi zares povezale, ker bi s skupnim nastopom na volitvah dobile manj volivcev, dogovarjajo se pa, kako bi po ločenem nastopu na volitvah sodelovali po njih, je del spopada za prevlado v tej skupini strank.

Kdo ima pobudo, je posebej pomembno za LMŠ, za nekdanjega premierja Šarca, ki ima v opoziciji s 14 poslanci največ zastopnikov, in za SD Tanje Fajon z 12 poslanci, ki pa jo med opozicijskimi strankami zadnje čase podpira največ volivcev. Za primerjavo: SDS Janeza Janše ima v DZ 26 poslancev.

Razlike med strankami KUL v anketah javnega mnenja niso zelo velike. Je pa za LMŠ Marjana Šarca nerodno, ker ga po teh raziskavah občasno prehiteva ob SD tudi že Levica Luke Mesca.

Na spopad, kdo bo prvi, kaže tudi poudarjanje Fajonove, kdo je dogovarjanje o sodelovanju sprožil.

Zakonodaja o volitvah in kampanjah omogoča dogovor strank pred volitvami o skupnem nastopu, ki pomeni, da si stranke ob skupnih ciljih in kandidatih delijo tudi dotacije. Če nastopijo ločeno, se državni denar, ki je glavni vir denarja za delovanje strank, deli sorazmerno po uspehu različnih strank.

Pravi predvolilni dogovori o skupnem nastopu na volitvah, po katerem bi nastala tudi skupna kandidatna lista, potekajo v iniciativi Povežimo Slovenijo, doseči pa ga poskuša skupina strank, v kateri so SMC Zdravka Počivalška, SLS Marjana Podobnika, NSLS Franca Kanglerja, Zeleni Slovenije Andreja Čuša ...

Kot je danes povedal Marjan Podobnik, se tudi v teh dneh nadaljujejo pogovori in srečanja med temi strankami ter s posamezniki, ki bi se lahko povezavi pridružili. Dilema pa je še, kdo vse bo v njej in koga bo ponudila za vodenje vlade po volitvah. Da so tudi že blizu dogovoru o dobrem skupnem kandidatu, ki ne bo nobeden od predsednikov teh strank, je slišati neuradno.

Odgovor Tanje Fajon Marjanu Šarcu, da se strinja s pogovori o povolilnem sodelovanju strank KUL in da je sama že predlagala isto, je takšen:

Spoštovani Marjan,

hvala za Tvoje pismo. Vesela sem, da je volja za povezovanje opozicije dozorela pri vseh.

Kot sem predlagala že v svojem pismu pobudnikom opozicijskega povezovanja in voditeljem opozicije 30. junija 2021, predlagam skupni sestanek, da se dogovorimo o nadaljnjih korakih povezovanja in dilemah, povezanih s tem.

Socialni demokrati namreč ocenjujemo, da za uspešnost povezovanja niso dovolj minimalne zaveze, ki si jih strnil v predlog treh točk, ampak močna skupna ambicija, da spremenimo Slovenijo in jo pripravimo na številne izzive, ki jih imamo na socialnem, gospodarskem, podnebnem in okoljskem področju. Ne pozabimo, da vzpon skrajnih desnih politik omogoča razočaranje nad tem, da zmerne in levosredinske vlade niso bile sposobne uresničiti pričakovanj ljudi in potreb naše skupnosti. Tudi o tem sem svoje predloge zapisala v omenjenem pismu 30. junija.

Predlagam, da se o vsem tem pogovorimo na sestanku prihodnji teden in zastavimo korake, ki bodo opozicijo pripeljali do uspešnega povezovanja in učinkovitega upravljanja države do leta 2030.

Samo dobro,

Tanja Fajon

predsednica Socialnih demokratov