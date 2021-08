Šarec bi v trojčku potegnil kratko

Po javnomnenjski raziskavi Mediane za Delo na vrhu še naprej ostaja SDS. Med opredeljenimi anketiranci na naslednjih treh mestih ni prišlo do sprememb. SD sledita Levica in LMŠ. V državni zbor bi se po omenjeni raziskavi uvrstila še NSi.

Podpora največji koalicijski stranki SDS je v primerjavi z zadnjo Anketo Mediane za Delo podpora nekoliko upadla. Med opredeljenimi anketiranci so ji namerili 25,9 odstotka podpore, kar je za 0,4 odstotne točke manj kot pretekli mesec.

Nižjo podporo imata v tokratni raziskavi še LMŠ in NSi. Višjo podporo pa imata med tistimi strankami, ki bi se uvrstile v parlament, SD in Levica. Prednost Levice pred LMŠ se je iz ene zvišala na dve odstotni točki.

Na drugem mestu sledi SD Tanje Fajon z 19,2 odstotka, Levica Luke Meseca ima 13-odstotno podporo, stranka LMŠ Marjana Šarca pa 11-odstotno.

NSi Mateja Tonina je podpora padla za 3,1 odstotne točke. Stranko podpira 5,6 odstotka vprašanih.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Gneča pod parlamentarnim pragom

Občuten padec je doživela stranka Alenke Bratušek SAB, ki s 3,2 odstotno podporo ne bi prišla v parlament. Tik pod parlamentarnim pragom se je tokrat znašla zunajparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire, ki so ji namerili 3,9 odstotka podpore.

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- zunajparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire (3,9 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije Andreja Čuša (3,5 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (3,0 odstotka),

- parlamentarna stranka SAB Alenke Bratušek (3,2 odstotka),

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (2,7 odstotka),

- parlamentarna stranka DeSUS Ljuba Jasniča (2,4 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (1,2 odstotka),

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (1,1 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za Pop TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.