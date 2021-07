Kaj se je zgodilo z Levico Luke Mesca?

Po javnomnenjski raziskavi Mediane za Pop TV na vrhu še naprej ostaja SDS. Med opredeljenimi anketiranci so na naslednjih treh mestih SD, Levica in LMŠ. V državni zbor bi se po omenjeni raziskavi uvrstili še NSi in SAB.

Podpora največji koalicijski stranki SDS je v primerjavi z zadnjo anketo Mediane za Pop TV nekoliko upadla. Med opredeljenimi anketiranci so ji namerili 27,4 odstotka podpore, kar je za slabo odstotno točko manj kot pretekli mesec.

Nižjo podporo imajo v tokratni raziskavi še LMŠ, Levica, NSi in SAB. Višjo podporo pa med tistimi strankami, ki bi se uvrstile v parlament, le SD.

Prejšnji mesec sta imeli skoraj identično podporo stranki SD (14,2) in Levica (14,1), tokrat pa ima SD podporo višjo za 3,6 odstotka. Levica Luke Mesca je ta mesec stranka, ki je izgubila največ podpore, in sicer 1,9 odstotne točke.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Fajonova, Mesec, Šarec …

Na drugem mestu sledi SD Tanje Fajon s 17,8 odstotka, Levica Luke Mesca ima podporo 12,2 odstotka in LMŠ Marjana Šarca 12 odstotkov.

NSi Mateja Tonina ima v tokratni raziskavi podporo 6,4 odstotka vprašanih, SAB Alenke Bratušek pa 4,1 odstotka.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- zunajparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamina Vaza Ferreire (2,9 odstotka),

- parlamentarna stranka DeSUS Ljuba Jasniča (3,5 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije Andreja Čuša (1,8 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (2,1 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (1,5 odstotka),

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (2,7 odstotka),

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,9 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za Pop TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.