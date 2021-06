Anketa Mediane: na vrhu nič novega, pod njim velika gneča

Po javnomnenjski raziskavi Mediane za Pop TV na vrhu še naprej ostaja SDS. Med opredeljenimi anketiranci so na naslednjih treh mestih povsem skupaj SD, Levica in LMŠ, ki jih loči le 1,5 odstotka.

Podpora največji koalicijski stranki SDS je v primerjavi z zadnjo anketo Mediane za Pop TV narasla. Med opredeljenimi anketiranci so ji namerili 28,3 odstotka podpore, kar je za dobro odstotno točko več kot ob njihovi zadnji anketi.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Mesec ujel Fajonovo

Na drugem mestu sta povsem skupaj SD Tanje Fajon in Levica Luke Mesca. SD (14,2 odstotka) ima v primerjavi z zadnjo anketo malenkost manjšo podporo, medtem ko je Levici zrasla za 2,6 odstotne točke. Tokrat so jim namerili 14,2 odstotka podpore, kar je največ v javnomnenjskih anketah po volitvah pred slabimi tremi leti.

Na tretjem mestu sledi LMŠ Marjana Šarca (12,6 odstotka), nato pa je do četrtega mesta večja razlika. Tam je koalicijska NSi s 7,3 odstotka.

Pirati povsem blizu

V parlament bi se prebila še Alenka Bratušek s svojo stranko SAB (4,8 odstotka), s 3,1 odstotka pa ji sledi DeSUS z novim predsednikom Ljubom Jasničem.

Še bližje parlamentarnega praga je stranka Piratov, ki jo je izbralo 3,9 odstotka opredeljenih anketirancev. Na volitvah leta 2018 so sicer dobili 2,2-odstotno podporo, do zdaj najvišje številke pa so jim namerili konec lanskega maja, in sicer jim je anketa Mediane pokazala podporo štirih odstotkov opredeljenih anketirancev.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- zunajparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamina Vaz Ferreira (3,9 odstotka),

- parlamentarna stranka DeSUS (3,1 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije Andreja Čuša (2,5 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (2,4 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (2,1 odstotka),

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (1,9 odstotka),

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,9 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav



Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za Pop TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.