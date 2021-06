Anketa Dela: podpora LMŠ zrasla skoraj za polovico

Kot je razvidno s spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo anketo časnika Delo izpred meseca dni podpora SDS zdrsnila za 0,7 odstotne točke. SD je izgubila 2,5 odstotne točke, medtem ko je LMŠ pridobila štiri odstotne točke oziroma skoraj 40 odstotkov podpore v primerjavi s preteklo anketo.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

DeSUS spet v parlamentu

Na četrtem mestu je stranka Levica, zanjo bi glasovalo 12,9 odstotka opredeljenih volivcev, kar je dobro odstotno točko več kot pretekli mesec. NSi je izgubila 1,4 odstotne točke in ima 5,3-odstotno podporo, nad pragom za vstop v parlament je le še DeSUS s 4,1-odstotno podporo.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod štiriodstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- parlamentarna stranka Stranka Alenke Bratušek (3,5 odstotka),

- zunajparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (tri odstotke),

- zunajparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamin Vaz Ferreira (2,9 odstotka)

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (2,6 odstotka).

- zunajparlamentarna stranka Zeleni Slovenije Andreja Čuša (2,6 odstotka)

- zunajparlamentarna stranka SLS Marjana Podobnika (2,4 odstotka)

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (0,8 odstotka).

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV in Planet TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.