Planet TV: LMŠ pred SD, v DZ tudi Aleksandra Pivec

Na četrtem mestu je Levica, ki jo bo vsaj še teden dni vodil Luka Mesec. Opozicijski stranki za vrat diha NSi, ki ima osemodstotno podporo opredeljenih sodelujočih v raziskavi. V parlament bi se prebila še stranka Naša dežela, ki jo vodi nekdanja predsednica DeSUS Aleksandra Pivec. Stranka upokojencev ima 0,2 odstotne točke manj in je s 3,9-odstotno podporo tik pod pragom vstopa v parlament.

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod 4-odstotnim parlamentarnim pragom so poleg DeSUS pristale:

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (3 odstotke),

- izvenparlamentarno gibanje Povežimo Slovenijo (2,8 odstotka),

- parlamentarna stranka Stranka Alenke Bratušek (2,6 odstotka),

- izvenparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamin Vaz Ferreira (2,5 odstotka),

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (1,7 odstotka),

- izvenparlamentarna stranka Z.Dej Jureta Lebna (1,2 odstotka),

- izvenparlamentarna stranka Dobra država Bojana Dobovška (0,3 odstotka).