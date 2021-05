Šarec izgubil skoraj vsak tretji glas podpore

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nekdanji predsednik vlade in predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec.

Nekdanji predsednik vlade in predsednik stranke LMŠ Marjan Šarec. Foto: Reuters

Kot je razvidno s spodnje grafike, je v primerjavi z zadnjo anketo Nove24 izpred meseca dni podpora SDS zrasla za 1,1 odstotno točko, SD pa ima skoraj enako podporo, izgubila je le desetinko odstotne točke. Na tretjem mestu je še vedno LMŠ, ki pa ji je podpora padla za več kot pet odstotnih točk oziroma skoraj za tretjino na 12,4 odstotka.

Velike razlike med rezultati različnih raziskav

Velike razlike med rezultati različnih raziskav so med drugim posledica različnih načinov anketiranj. Zgornja grafika tako nazorno kaže, kako deleži nihajo v daljšem obdobju po anketah Parsifala za Novo24TV, Mediane za POP TV in Delo ter Ninamedie za Večer in Dnevnik.

SLS vse višje

Na četrtem mestu je stranka Levica, zanjo bi glasovalo 7,8 odstotka opredeljenih volivcev, kar je dobre tri odstotne točke manj kot pretekli mesec. NSi je pridobila 0,6 odstotne točke in je skoraj že ujela padajočo Levico. Na šestem mestu je trenutno koalicija izvenparlamentarnih strank SLS in NLS, ki ima 6,1-odstotno podporo.

Katere stranke so pristale pod parlamentarnim pragom?

Pod 4-odstotnim parlamentarnim pragom so pristale:

- parlamentarna stranka DeSUS Brigite Čokl (3,6 odstotka),

- izvenparlamentarna stranka Pirati Rolanda Benjamin Vaz Ferreira (2,9 odstotka)

- parlamentarna stranka SNS Zmaga Jelinčiča (2,6 odstotka).

- izvenparlamentarna stranka Naša dežela Aleksandre Pivec (2,6 odstotka),

- izvenparlamentarna stranka Dobra Država Bojana Dobovška (1,9 odstotka)

- parlamentarna stranka Stranka Alenke Bratušek (1,4 odstotka)

- parlamentarna stranka SMC Zdravka Počivalška (1,1 odstotka).

V članku in grafikah uporabljamo preračun, ki upošteva le volivce, opredeljene za posamezne stranke, kar omogoča primerjavo z volitvami in drugimi raziskavami. Po preračunu so odstotki približno za tretjino višji od izvirnih rezultatov javnomnenjskih raziskav, v katerih upoštevajo še neopredeljene anketirance.