Marjan Podobnik napoveduje: Ponudili bomo kandidata za mandatarja

V zadnji anketi Mediane za Delo so stranki SLS, ki jo vodi Marjan Podobnik, namerili 4,6-odstotno podporo, kar je nad parlamentarnim pragom in največ v zadnjih treh letih.

V zadnji anketi Mediane za Delo so stranki SLS, ki jo vodi Marjan Podobnik, namerili 4,6-odstotno podporo, kar je nad parlamentarnim pragom in največ v zadnjih treh letih. Foto: STA

Podobnik je na današnji novinarski konferenci pred 33. obletnico ustanovitve stranke poudaril, da je SLS danes znova pomemben dejavnik v slovenski politiki in pomemben člen gibanja Povežimo Slovenijo. Gibanje je po njegovih besedah odprto za vse, s kandidati na skupni listi pa si obeta dober rezultat na prihodnjih parlamentarnih volitvah. "Mirno sprejmem stavo, da bomo dobili več kot 15 poslancev," je dejal.

Pravi, da sam ne bo kandidat za mandatarja

Gibanje bo pred parlamentarnimi volitvami ponudilo tudi svojega kandidata za mandatarja. Po Podobnikovih besedah to ne bo on sam, pač pa bo ob pravem času "predstavljeno zelo ugledno ime". V gibanju se pogovarjajo tudi o tem, da bi ponudili svojega kandidata na predsedniških volitvah, Podobnik zmago prav tako pričakuje na naslednjih lokalnih volitvah.

K sodelovanju v gibanju vabijo najuglednejše, najuspešnejše in najbolj kompetentne ljudi, pri čemer je Podobnik izpostavil, da so številni prepoznavni posamezniki pripravljeni tudi kandidirati na njihovi listi. "Vsi smo pripravljeni kandidirati, se pa tudi umakniti, če bodo pripravljeni kandidirati bolj ugledni in kompetentni ljudje od nas," je še dodal.

Glede sodelovanja s strankami in posamezniki so odprti

Potrdil je tudi "resne" pogovore s stranko SMC. Podobnik verjame, da bo "na tak ali drugačen način prišlo do sodelovanja na skupni listi".

Ob tem je poudaril, da so glede sodelovanja s strankami in posamezniki popolnoma odprti. Njihovo temeljno poslanstvo je namreč vzpostavitev povezovanja na temelju medsebojnega spoštovanja ter spoštovanja ustave in različnih vrednostnih usmeritev. Zagotovil je, da se ne bodo posluževali osebnih žalitev in "negativnih aktivnosti", ki so v nasprotju z dostojanstvom vsakega človeka.

V sredo bo sicer minilo 33 let od ustanovitve Slovenske kmečke zveze (SKZ), predhodnice SLS. Ustanovljena je bila 12. maja 1988 na javni tribuni v dvorani hotela Union v Ljubljani. Prvi predsednik stranke je bil Jože Zagožen, nato pa jo je več let vodil Ivan Oman.



Kot je spomnil Podobnik, je bila SKZ v času priprav na prve demokratične volitve leta 1990 že močno organizirana stranka, ki je tudi pomagala ustanavljati občinske odbore drugih novo nastalih strank, da bi koalicija Demos dobila večinsko podporo na volitvah. Demos je bil po njegovih besedah povezovalen projekt, prav tako tudi osamosvojitev, ki so jo vodili.